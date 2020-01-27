Число жертв паводков в Бразилии выросло до 57 человек

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Жертвами паводков на юге Жертвами паводков на юге Бразилии стали уже 57 человек, в том числе 48 в наиболее пострадавшем штате Минас-Жерайс, сообщает управление гражданской обороны штата.

"Большинство смертей - восемь - были зарегистрированы в столице штата Белу-Оризонти", - говорится в коммюнике.

По информации властей, еще 19 человек пропали без вести.

В Белу-Оризонти 24 января выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 миллиметра. В 99 городах штата Минас-Жерайс перед угрозой продолжения дождей было объявлено чрезвычайное положение.