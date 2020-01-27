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Число жертв паводков в Бразилии выросло до 57 человек
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РИА Новости

Число жертв паводков в Бразилии выросло до 57 человек

05:19 27.01.2020 (обновлено: 11:43 27.01.2020)
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© AP Photo / Futura Press/Flavio TavaresПоследствия оползня в штате Минас-Жерайс, Бразилия
Последствия оползня в штате Минас-Жерайс, Бразилия
© AP Photo / Futura Press/Flavio Tavares
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Жертвами паводков на юге Бразилии стали уже 57 человек, в том числе 48 в наиболее пострадавшем штате Минас-Жерайс, сообщает управление гражданской обороны штата.
"Большинство смертей - восемь - были зарегистрированы в столице штата Белу-Оризонти", - говорится в коммюнике.
По информации властей, еще 19 человек пропали без вести.
В Белу-Оризонти 24 января выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 миллиметра. В 99 городах штата Минас-Жерайс перед угрозой продолжения дождей было объявлено чрезвычайное положение.
В Алегри мэрия объявила об угрозе разрушения плотины из-за скопления воды и призвала граждан покинуть опасные территории. Всего в регионе более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, оползней и селей.
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