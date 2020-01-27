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В районе распространения вируса в Китае находятся 560 японцев
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РИА Новости

В районе распространения вируса в Китае находятся 560 японцев

05:09 27.01.2020
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© REUTERS / Aly SongОчередь за медицинскими масками возле аптеки в Китае
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Китае
© REUTERS / Aly Song
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Китае
ТОКИО, 27 янв - РИА Новости. МИД Японии подтвердил пребывание примерно 560 граждан страны в китайской провинции Хубэй, включая город Ухань, который стал центром распространения нового коронавируса, сообщил в понедельник в японском парламенте министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.
"В настоящее время мы подтвердили пребывание там примерно 560 человек", - заявил он.
Как сообщил ранее телеканал NHK, Япония готовится к эвакуации своих граждан чартерным авиарейсом из китайского Уханя к 28 января.
Накануне Тосимицу Мотеги эти планы обсудил по телефону с главой МИД КНР Ван И, пообещав помощь в предотвращении распространения инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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