В районе распространения вируса в Китае находятся 560 японцев

Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Китае

Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Китае

ТОКИО, 27 янв - РИА Новости. МИД МИД Японии подтвердил пребывание примерно 560 граждан страны в китайской провинции Хубэй, включая город Ухань , который стал центром распространения нового коронавируса, сообщил в понедельник в японском парламенте министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"В настоящее время мы подтвердили пребывание там примерно 560 человек", - заявил он.

Как сообщил ранее телеканал NHK, Япония готовится к эвакуации своих граждан чартерным авиарейсом из китайского Уханя к 28 января.

Накануне Тосимицу Мотеги эти планы обсудил по телефону с главой МИД КНР Ван И, пообещав помощь в предотвращении распространения инфекции.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.