Граждане Китая до 30 января не смогут пересечь границу в Ухане

ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Граждане Граждане Китая до 30 января не смогут пересечь государственную границу ни на въезд, ни на выезд на территории города Ухань , ставшего эпицентром вспышки нового типа коронавируса , следует из заявления управления по делам миграции города.

"В целях усиления профилактики и борьбы с распространением нового типа коронавируса, решено до 30 января временно приостановить осуществление пересечения государственной границы для всех граждан Китая во всех пунктах пограничного пропуска города", - говорится в сообщении.

Мера распространяется также и на поездки в и из Гонконга, Макао и Тайваня.

Город Ухань с прошлого четверга фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.