Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T04:45+0300
https://ria.ru/20200127/1563904252.html
Граждане Китая до 30 января не смогут пересечь границу в Ухане
https://cdn22.img.ria.ru/images/156382/68/1563826834_0:329:2953:1990_1036x0_80_0_0_b0b74abe2243a9607661cb98c25428b1.jpg
РИА Новости

Граждане Китая до 30 января не смогут пересечь границу в Ухане

04:45 27.01.2020
1555
© REUTERS / David StanwayПроверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / David Stanway
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Граждане Китая до 30 января не смогут пересечь государственную границу ни на въезд, ни на выезд на территории города Ухань, ставшего эпицентром вспышки нового типа коронавируса, следует из заявления управления по делам миграции города.
"В целях усиления профилактики и борьбы с распространением нового типа коронавируса, решено до 30 января временно приостановить осуществление пересечения государственной границы для всех граждан Китая во всех пунктах пограничного пропуска города", - говорится в сообщении.
Мера распространяется также и на поездки в и из Гонконга, Макао и Тайваня.
Город Ухань с прошлого четверга фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
В Центральном госпитале города Ухань
Вчера, 04:08
Япония будет готова эвакуировать своих граждан из Уханя с 28 января
310020
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян
Премьер Госсовета Китая прибыл в охваченный коронавирусом Ухань
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Число зараженных новым коронавирусом в Китае за день выросло на треть
В Центральном госпитале города Ухань
Япония будет готова эвакуировать своих граждан из Уханя с 28 января
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Китае
В районе распространения вируса в Китае находятся 560 японцев
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Власти китайской провинции Хубэй отменили регистрацию браков 2 февраля
В Центральном госпитале города Ухань
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Студентка из России рассказала о самом безопасном месте в Ухане
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством
Ctrip из-за коронавируса запустило программу бесплатной отмены броней
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло за сутки в 1,5 раза
Врачи в госпитале в Китае
Власти Китая сообщили о первой жертве коронавируса на острове Хайнань
Туристы в защитных масках в аэропорту
Власти Китая продлили новогодние каникулы из-за коронавируса
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
В Китае выделили $43,2 миллиона на борьбу с коронавирусом в Ухани
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Южная Корея подтвердила четвертый случай заражения коронавирусом
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 76 человек
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Россиянка рассказала о ситуации в Ухане, закрытом из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
22:54МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Лента новостейМолния