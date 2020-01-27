Граждане Китая до 30 января не смогут пересечь границу в Ухане

ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Граждане Китая до 30 января не смогут пересечь государственную границу ни на въезд, ни на выезд на территории города Ухань, ставшего эпицентром вспышки нового типа коронавируса, следует из заявления управления по делам миграции города.
"В целях усиления профилактики и борьбы с распространением нового типа коронавируса, решено до 30 января временно приостановить осуществление пересечения государственной границы для всех граждан Китая во всех пунктах пограничного пропуска города", - говорится в сообщении.
Мера распространяется также и на поездки в и из Гонконга, Макао и Тайваня.
Город Ухань с прошлого четверга фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.