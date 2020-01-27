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2020-01-27T04:30+0300
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Берлускони: результаты выборов требуют смены правительства Италии
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РИА Новости

Берлускони: результаты выборов требуют смены правительства Италии

04:30 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Депутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Архивное фото
РИМ, 27 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер Сильвио Берлускони считает, что результаты состоявшихся на Апеннинах региональных выборов требуют смены национального правительства.
Выборы в областях Эмилии-Романья и Калабрия прошли в воскресенье при очень высокой явке. По данным exit-poll, убедительную победу в Калабрии одержала представительница правоцентристских сил, кандидат от "Вперед, Италия" Йоле Сантелли. В Эмилии-Романье пока уверенно лидирует кандидат левоцентристских сил, член правящей Демократической партии Стефано Боначчини. В обоих регионах главная сила нынешней правящей коалиции в Италии – Движение 5 звезд (Д5З) показало скромные результаты и не смогло провести своих кандидатов в губернаторы.
"Теперь начинается новый период, и если слово "демократия" еще имеет смысл, нужно поменять (национальное) правительство, дав слово избирателям", - заявил Берлускони в ходе телефонного разговора со своим сторонниками в Калабрии.
"Йоле Сантелли показала великолепный результат. Под ее руководством Калабрия станет символом освобождения юга Италии. Левые более не способны разговаривать со своим электоратом. Эти данные приговаривают Д5З к самой незначительной роли", - сказал экс-премьер.
Сильвио Берлускони
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Сама Сантелли не смогла поблагодарить Берлускони за активную поддержку, поскольку практически полностью сорвала голос и была вынуждена обращаться к сторонникам шепотом. Тем не менее, ее успех окрылил все партию "Вперед, Италия", которая стала самой влиятельной политической силой правоцентристского блока в Калабрии, опередив "Лигу" Маттео Сальвини.
В преддверии нынешних региональных выборов лидеры всех правоцентристских партий заверяли, что их результат обязательно скажется на политической ситуации на национальном уровне. Однако при этом они, прежде всего, рассчитывали на победу в Эмилии-Романье, которая весь послевоенный период считалась цитаделью левых сил Италии. Судя по предварительным результатам, этой цели правым достичь не удалось, хотя "Лига" и набрала там более 30% голосов.
Сальвини даже поспешил объявить свою партию новой ведущей политической силой Эмилии-Романьи. В остальном же лидер "Лиги", выступая перед журналистами в Болонье, был более осторожен в оценках и не стал повторять требований о проведении досрочных выборов в Италии. Он ограничился тем, что подчеркнул крупное политическое поражение Д5З.
"Эмилия-Романья и Калабрия – это два региона, где Движение 5 звезд появилось на свет и получало больше всего голосов. Так что очевидно: завтра в Риме что-то изменится", - заявил бывший вице-премьер.
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Сильвио БерлускониИталияВ мире
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