Берлускони: результаты выборов требуют смены правительства Италии

РИМ, 27 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер Лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер Сильвио Берлускони считает, что результаты состоявшихся на Апеннинах региональных выборов требуют смены национального правительства.

Выборы в областях Эмилии-Романья и Калабрия прошли в воскресенье при очень высокой явке. По данным exit-poll, убедительную победу в Калабрии одержала представительница правоцентристских сил, кандидат от "Вперед, Италия" Йоле Сантелли. В Эмилии-Романье пока уверенно лидирует кандидат левоцентристских сил, член правящей Демократической партии Стефано Боначчини. В обоих регионах главная сила нынешней правящей коалиции в Италии – Движение 5 звезд (Д5З) показало скромные результаты и не смогло провести своих кандидатов в губернаторы.

"Теперь начинается новый период, и если слово "демократия" еще имеет смысл, нужно поменять (национальное) правительство, дав слово избирателям", - заявил Берлускони в ходе телефонного разговора со своим сторонниками в Калабрии.

"Йоле Сантелли показала великолепный результат. Под ее руководством Калабрия станет символом освобождения юга Италии. Левые более не способны разговаривать со своим электоратом. Эти данные приговаривают Д5З к самой незначительной роли", - сказал экс-премьер.

Сама Сантелли не смогла поблагодарить Берлускони за активную поддержку, поскольку практически полностью сорвала голос и была вынуждена обращаться к сторонникам шепотом. Тем не менее, ее успех окрылил все партию "Вперед, Италия", которая стала самой влиятельной политической силой правоцентристского блока в Калабрии, опередив "Лигу" Маттео Сальвини.

В преддверии нынешних региональных выборов лидеры всех правоцентристских партий заверяли, что их результат обязательно скажется на политической ситуации на национальном уровне. Однако при этом они, прежде всего, рассчитывали на победу в Эмилии-Романье, которая весь послевоенный период считалась цитаделью левых сил Италии. Судя по предварительным результатам, этой цели правым достичь не удалось, хотя "Лига" и набрала там более 30% голосов.

Сальвини даже поспешил объявить свою партию новой ведущей политической силой Эмилии-Романьи. В остальном же лидер "Лиги", выступая перед журналистами в Болонье, был более осторожен в оценках и не стал повторять требований о проведении досрочных выборов в Италии. Он ограничился тем, что подчеркнул крупное политическое поражение Д5З.