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Япония будет готова эвакуировать своих граждан из Уханя с 28 января
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РИА Новости

Япония будет готова эвакуировать своих граждан из Уханя с 28 января

04:08 27.01.2020
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 27 янв - РИА Новости. Япония готовится к эвакуации своих граждан чартерным авиарейсом из китайского Уханя к 28 января в связи с распространением там нового коронавируса, вызывающего пневмонию, сообщил в понедельник телеканал NHK.
Накануне премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил журналистам, что рассматривается возможность скорейшей эвакуации японцев из Уханя, расположенного в провинции Хубэй.
В тот же день министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги эти планы обсудил по телефону с главой МИД КНР Ван И, пообещав помощь в предотвращении распространения инфекции.
В течение выходных МИД Японии удалось установить связь с 430 из 710 граждан страны, предположительно находящихся в настоящее время в городе в китайской провинции Хубэй.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Число погибших в Китае в результате заражения новым коронавирусом в понедельник достигло 80 человек, всего заражены 2744 человека, согласно данным сообщает государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
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