NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов, пишет газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона.

Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, сообщалось в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.

Издание отмечает, что недавно Болтон раздал черновики рукописи своим близким соратникам. Также он направил черновик в Белый дом. Книга представляет собой "набросок" того, о чем Болтон мог бы сообщить, если его вызовут как свидетеля на слушания по импичменту в сенате. Белый дом может задержать выпуск книги или вычеркнуть ключевые фрагменты.

Болтон заявил, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорил Трампу "разморозить" помощь в размере 391 миллиона долларов для Украины. Однако президент США отверг все эти попытки. В ходе беседы с Болтоном в августе он заявил, что хотел бы не посылать помощь Украине до тех пор, пока чиновники не передадут все материалы, которые имеют отношение к "российскому расследованию", что связано с Байденом и сторонниками Хилари Клинтон на Украине.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер после публикации статьи написал в своем Twitter, что у Болтона "есть доказательства". Также он призвал сенат вызвать на слушания по импичменту свидетелей – в том числе экс-советника по безопасности Болтона и и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни для дачи показания.