Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T09:22+0300
https://ria.ru/20200127/1563903961.html
NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа
https://cdn24.img.ria.ru/images/155858/41/1558584130_0:0:3172:1785_1036x0_80_0_0_2dc8bcffd0c067d4de1bc7c5a3e00f29.jpg
РИА Новости

NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа

04:06 27.01.2020 (обновлено: 09:22 27.01.2020)
7323
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов, пишет газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона.
Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, сообщалось в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Издание отмечает, что недавно Болтон раздал черновики рукописи своим близким соратникам. Также он направил черновик в Белый дом. Книга представляет собой "набросок" того, о чем Болтон мог бы сообщить, если его вызовут как свидетеля на слушания по импичменту в сенате. Белый дом может задержать выпуск книги или вычеркнуть ключевые фрагменты.
Президент США Дональд Трамп
25 января, 19:20
Адвокаты начали защищать Трампа на процессе по импичменту
Болтон заявил, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорил Трампу "разморозить" помощь в размере 391 миллиона долларов для Украины. Однако президент США отверг все эти попытки. В ходе беседы с Болтоном в августе он заявил, что хотел бы не посылать помощь Украине до тех пор, пока чиновники не передадут все материалы, которые имеют отношение к "российскому расследованию", что связано с Байденом и сторонниками Хилари Клинтон на Украине.
Лидер демократов в сенате Чак Шумер после публикации статьи написал в своем Twitter, что у Болтона "есть доказательства". Также он призвал сенат вызвать на слушания по импичменту свидетелей – в том числе экс-советника по безопасности Болтона и и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни для дачи показания.
Процесс над Трампом в сенате официально стартовал на этой неделе. Сколько он продлится, точно неизвестно. Республиканцы стремятся покончить с импичментом в течение двух-трех недель, демократы требуют больше времени и пытаются добиться дополнительного разбирательства с новыми свидетелями.
Президент США Дональд Трамп
23 января, 02:08
Трампа пригласили в сенат последить за ходом процесса по импичменту
13350303
Обсудить 3
Джон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Украинский экс-министр назвал Гончарука "сознательным идиотом"
Богдан Бартниковский
Бывший узник Освенцима заявил, что помнит, кто его освободил
Аэропорт Шереметьево
Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в Шереметьево
Иракские военные у посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Президент России Владимир Путин
В Демократической партии США найден исполнитель воли Путина
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США прокомментировали ракетные обстрелы своего посольства в Багдаде
Вид на город София, Болгария
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию
Альянс патриотов Грузии протестует против IRI и NDI у здания посольства США в Тбилиси
Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони
Берлускони: результаты выборов требуют смены правительства Италии
Добыча нефти
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги
Жители Украины проводят протестную акцию у здания компании Нафтогаз-Украина
Украине грозит замерзание: суд арестовал активы "Укртрансгаза"
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
22:54МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Лента новостейМолния