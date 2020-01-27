Пятый МРК "Каракурт" с "Калибрами" сдадут к октябрю 2022 года

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Передача Военно-морскому флоту России последнего в серии из пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт", построенного Зеленодольским заводом имени Горького, запланирована на октябрь 2022 года, сообщил РИА Новости представитель завода.
"Пятый корабль серии кораблей проекта 22800 планируется к сдаче в октябре 2022 года", - сказал собеседник агентства.
При этом он не исключил, что серия может быть продолжена. "Принятие решения о продолжении серии и дальнейшем строительстве данных кораблей будет основано на опыте эксплуатации на флотах уже сданных кораблей", - отметил представитель завода.
Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля – 67 метров, ширина – 11 метров, осадка – 4 метра. МРК вооружены 76-миллиметровым автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", а также ударным комплексом крылатых ракет "Калибр-НК". Кроме Зеленодольского завода их также строит Амурский судостроительный завод, судостроительный завод "Пелла" и "Восточная верфь".