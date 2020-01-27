Ди Каприо предложили высадить "Аллеи дружбы" из семян кремлевской елки

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские экологи предложили актёру и основателю благотворительной организации Leonardo DiCaprio Foundation Леонардо ди Каприо высадить в России и США "Аллеи дружбы" из семян главной кремлевской елки и пригласили посетить Россию, чтобы обсудить сотрудничество в сфере защиты природы. Соответствующее письмо актёру направил член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.
"Уважаемый господин Ди Каприо, мы хотели бы подарить Вам семена нашей Кремлевской елки. Ведь в мире сегодня остро не хватает не только экозащитников и филантропов, но и лесов. Искренне надеемся, что Вы примете наш чистосердечный подарок и мудро им распорядитесь. И эти семена станут не просто символом важного начинания – настоящим "Началом" озеленения тех территорий, где это особенно необходимо", - говорится в письме (копия есть в распоряжении РИА Новости).
"Кроме того, уважаемый господин Ди Каприо, в Вашем лице мы предлагаем нашим странам и нашим согражданам высадить особые аллеи – Аллеи дружбы... Семена рождественских елей можно высадить и у Вас на родине", - предлагают экологи.
Усманов напомнил, что Россия в 2019 году пережила тяжелейшие лесные пожары в Сибири. В память об этом бедствии и для защиты лесов на всей планете общество по охране природы запланировало такое мероприятие.
Такие инициативы, полагает Усманов, могут стать живым и долговечным примером экологичных коммуникаций для всех государств и доказательством общности человеческих целей по защите окружающей среды независимо от места проживания.
"Выражаем надежду, что Вы поддержите эту инициативу и примете наше приглашение приехать в Россию, чтобы принять личное участие в высадке такой аллеи в Парке дружбы в Москве, вместе с активистами детских экологических организаций. Во время Вашего визита в Российскую Федерацию Всероссийское общество охраны природы также хотело бы обсудить с Вами потенциал сотрудничества с Leonardo DiCaprio Foundation", - говорится в письме.
Усманов отмечает, что Всероссийское общество охраны природы со своей стороны считает актуальным подписание добровольного меморандума об информационном партнерстве, который будет включать стратегию, дорожную карту и траекторию развития глобальной информационной кампании по продвижению гуманитарных смыслов вторичной переработки разных типов сырья.