Ди Каприо предложили высадить "Аллеи дружбы" из семян кремлевской елки

"Уважаемый господин Ди Каприо, мы хотели бы подарить Вам семена нашей Кремлевской елки. Ведь в мире сегодня остро не хватает не только экозащитников и филантропов, но и лесов. Искренне надеемся, что Вы примете наш чистосердечный подарок и мудро им распорядитесь. И эти семена станут не просто символом важного начинания – настоящим "Началом" озеленения тех территорий, где это особенно необходимо", - говорится в письме (копия есть в распоряжении РИА Новости).