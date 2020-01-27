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Эксперты раскрыли, сколько банки теряют от сбоя в работе оборудования
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РИА Новости

Эксперты раскрыли, сколько банки теряют от сбоя в работе оборудования

03:38 27.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРаботник финансовой сферы
Работник финансовой сферы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Работник финансовой сферы. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские банки могут потерять в среднем 200-300 тысяч долларов из-за сбоя в работе оборудования, например, серверов или систем хранения данных, говорится в исследовании компании Schneider Electric, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса специалистов, ответственных за интеграцию IIoT-решений (промышленного интернета вещей) в разных сферах бизнеса.
Эксперты указывают, что основа получения прибыли банка сегодня – его IT-ядро, центр обработки данных (ЦОД). В связи с этим критически важной становится работа IT-оборудования – его поломка приводит к колоссальным денежным потерям.
"Например, минута транзакций по трейдинговым операциям российского банка из топ-20 в среднем стоит 10-20 тысяч долларов. У банков из первой пятерки – еще больше. Если какое-то оборудование – например, серверы или системы хранения данных – выходит из сервиса, время восстановления, как правило, занимает от 2 часов. То есть банк может потерять из-за этого 200-300 тысяч долларов", - говорится в документе.
Эксперты также отмечают, что с каждым годом в финсегменте будет появляться все больше решений с интернетом вещей и другими информационными технологиями. Одним из драйверов станет появление сетей 5G: скорость и объем передачи данных вырастут многократно. Основными трендами цифровизации финансовых услуг станут мобильность, кибербезопасность, глубокий анализ больших данных и персонализация предложений для клиентов.
"Большие данные позволят банкам создавать цифровые профили пользователей и на их основе разрабатывать предложения под каждого из них. Например, клиенты с хорошей кредитной историей будут получать кредит под 15% годовых, в то время как бывшие должники смогут рассчитывать лишь на 35%. Цифровизация придет и в офисы банков: с помощью технологий интернета вещей в них будут создаваться оптимальные условия для сотрудников и клиентов, чтобы повысить производительность первых и лояльность вторых", - следует из документа.
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