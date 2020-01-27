Власти Китая продлили новогодние каникулы из-за коронавируса

Туристы в защитных масках в аэропорту

ПЕКИН, 27 янв - РИА Новости. Власти Власти Китая приняли решение продлить официальные новогодние каникулы до 2 февраля, говорится в распоряжении Госсовета КНР.

До этого официальные каникулы были с 24 по 30 января, 31 января числился первым рабочим днем.

"С целью улучшить профилактику и контроль за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, эффективно сократить скопления большого числа людей, прервать распространение эпидемии, лучше защитить здоровье и жизни людей, с одобрения Госсовета КНР … (следует – ред.) продлить новогодние каникулы 2020 года до 2 февраля, 3 февраля (первый – ред.) рабочий день", - говорится в заявлении правительства.

Соответствующие указания распространяются на все провинции, города центрального подчинения, автономные районы страны.

При этом отмечается, что для вузов, школ и детских садов уведомление о сроке завершения каникул будет опубликовано отдельно.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.