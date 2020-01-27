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Эксперты заявили о подорожании гречки за год почти на 50 процентов
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РИА Новости

Эксперты заявили о подорожании гречки за год почти на 50 процентов

03:29 27.01.2020 (обновлено: 09:21 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Гречневая крупа. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Средние цены на гречневую крупу в России в минувшем году выросли на 45%, в некоторых регионах - почти в два раза, сообщили РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", входящей в экосистему Сбербанка.
"Если в декабре 2018 года гречневая крупа в среднем по России стоила 47,9 рубля за один килограмм, то в декабре 2019 года - уже 69,7 рубля", - говорится в предоставленных материалах.
Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.

"В некоторых регионах, однако, крупа подешевела: в Еврейской автономной области (минус 12%), Чукотском автономном округе (минус 8%), Ямало-Ненецком (минус 5%) и Ненецком (минус 3%)", - рассказали в компании.

Между тем, с начала текущего года рост цены на ядрицу заметно сбавил темп: согласно данным Росстата, гречневая крупа за период с 14 по 20 января подорожала на 0,3%, а с начала 2020 года - на 1,5%. Эксперты, опрошенные РИА Новости, объясняли рост стоимости гречки в розничной сети с середины осени сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства в течение двух предыдущих лет: так, в октябре 2019 года цены выросли на 7,3%, а в ноябре - на 11% в сравнении в прошлогодним периодом.
Положительные рекорды в 2019 году также ставил сахар, где ситуация со средними ценами из-за перепроизводства сахарной свеклы была обратной: аналитики "Эвотора" подсчитали, что за истекший год он подешевел на 19% - с 54,4 рубля за один килограмм в декабре 2018 года до 44 рублей в декабре 2019 года.
"Больше всего сахар подешевел в Иркутской области (на 45%), в Чувашии (на 41%) и в Марий Эл (на 40%). Впрочем, в Тамбовской области и в Адыгее средние цены на сахар, наоборот, выросли на 6%", - сообщили в компании.
Аналитики проанализировали средние цены на гречневую крупу по данным чеков с 50 тысяч смарт-терминалов, расположенных в магазинах традиционной (несетевой) розницы. При анализе цен учитывался только белый сахар-песок, не принималась в расчет гречневая крупа, продаваемая в пакетиках.
Гречневая крупа, продающаяся на развес
7 декабря 2019, 03:54
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