Число зараженных новым коронавирусом в Китае за день выросло на треть

"26 января 30 регионов страны сообщили о 769 новых подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, новых тяжелых случаев – 137, и 24 человека скончались (все в провинции Хубэй), двух человек выписали из больниц, число предполагаемых случаев заболевания выросло на 3806", - говорится в сообщении ведомства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Для сравнения, по данным Всемирной организации здравоохранения, за все время предыдущей крупной вспышки коронавируса MERS-CoV (с 2012 года) заразились 2494 человека, из них 858 человек скончались. Во время вспышки коронавируса SARS (2002-2003) за полгода заразились 8439 человека, из них скончались 812.