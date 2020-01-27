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Число зараженных новым коронавирусом в Китае за день выросло на треть
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РИА Новости

Число зараженных новым коронавирусом в Китае за день выросло на треть

03:27 27.01.2020 (обновлено: 03:52 27.01.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterПункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Китайские власти за сутки зарегистрировали 769 новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 24 человека скончались, только двух выписали из больниц, сообщает госкомитет по здравоохранению.
Сутками ранее сообщалось о 1975 зараженных.
"26 января 30 регионов страны сообщили о 769 новых подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, новых тяжелых случаев – 137, и 24 человека скончались (все в провинции Хубэй), двух человек выписали из больниц, число предполагаемых случаев заболевания выросло на 3806", - говорится в сообщении ведомства.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Для сравнения, по данным Всемирной организации здравоохранения, за все время предыдущей крупной вспышки коронавируса MERS-CoV (с 2012 года) заразились 2494 человека, из них 858 человек скончались. Во время вспышки коронавируса SARS (2002-2003) за полгода заразились 8439 человека, из них скончались 812.
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Вчера, 02:29
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