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Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом

03:19 27.01.2020 (обновлено: 03:46 27.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКоридор в больнице
Коридор в больнице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Коридор в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства пакет мер, чтобы не допустить распространение нового коронавируса в России, сообщается на сайте ведомства.
Постановление главного государственного санитарного врача разработано 24 января. Оно определяет "основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции". Суть мер не раскрывается.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте памятку о мерах личной профилактики для населения в связи с распространением нового коронавируса, в которой рекомендовал при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, на которых продаются животные и морепродукты, употреблять только бутилированную воду и термически обработанную пищу.
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Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка. По последним данным, от 2019-nCoV умерли 80 человек, число заболевших превысило 2,7 тысячи. Как сообщали власти, вспышка заболевания вступила в "сравнительно серьезную и сложную стадию".
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорКитайРоссияОбщество
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