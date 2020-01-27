ЕКА перейдет на свои ракеты для запуска спутников

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) при выборе ракет-носителей для запуска своих спутников будет отдавать предпочтение европейским Ariane 6 и Vega C после их ввода в эксплуатацию, а российские ракеты "Союз" с европейского космодрома "Куру" во Французской Гвиане продолжат использовать для коммерческих программ, сообщил РИА Новости глава представительства агентства в России Рене Пишель.

"Позиция ЕКА не поменялась с момента представления ракеты Ariane 6: в следующее десятилетие европейские спутники будут запускать предпочтительно на ракетах Ariane 6 и Vega C, в то время как "Союз" - центральный элемент космического сотрудничества между Европой и Россией - останется полностью доступным для коммерческих возможностей", - сказал он.

Пишель напомнил, что 7 января ЕКА и компания Arianespace подписали контракт на запуск европейского научного спутника Euclid с "Куру" в середине 2022 года с помощью ракеты Ariane 6 или "Союза-СТ".

Первые старты ракет Ariane 6 и Vega C планируются в 2020 году.