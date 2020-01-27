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РИА Наука
2020-01-27T03:09+0300
https://ria.ru/20200127/1563903560.html
ЕКА перейдет на свои ракеты для запуска спутников
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РИА Новости

ЕКА перейдет на свои ракеты для запуска спутников

03:09 27.01.2020
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) при выборе ракет-носителей для запуска своих спутников будет отдавать предпочтение европейским Ariane 6 и Vega C после их ввода в эксплуатацию, а российские ракеты "Союз" с европейского космодрома "Куру" во Французской Гвиане продолжат использовать для коммерческих программ, сообщил РИА Новости глава представительства агентства в России Рене Пишель.
"Позиция ЕКА не поменялась с момента представления ракеты Ariane 6: в следующее десятилетие европейские спутники будут запускать предпочтительно на ракетах Ariane 6 и Vega C, в то время как "Союз" - центральный элемент космического сотрудничества между Европой и Россией - останется полностью доступным для коммерческих возможностей", - сказал он.
Пишель напомнил, что 7 января ЕКА и компания Arianespace подписали контракт на запуск европейского научного спутника Euclid с "Куру" в середине 2022 года с помощью ракеты Ariane 6 или "Союза-СТ".
Первые старты ракет Ariane 6 и Vega C планируются в 2020 году.
С октября 2011 года с "Куру" были выполнены 23 пуска ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоСоюзРоссия
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