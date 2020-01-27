Американский журнал оценил боевую эффективность вертолета Ми-24

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Разработанный в СССР вертолет Ми-24, неофициально называемый "Крокодилом", показал себя в ходе Афганской войны высокоэффективной оружейной системой, такое мнение приводится в статье в специализированном американском издании The Aviationist.
Эффективность советских машин была настоль высока, что американские спецслужбы начали отправлять переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер" афганским моджахедам для борьбы с ними, говорится в статье.
22 мая 2018, 11:33Самые мощные армии в мире
Ранее стало известно, что конструкторское бюро "Миля" и "Роствертол" модернизировали ударный вертолет Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+.
Обновление, в частности, коснулось системы управления вооружением: вертолет получил аналого-цифровой комплекс для управляемых ракет, которые до этого на данном типе вертолета не применялись. Также появилась оптико-электронная система.
Ми-24 стал первым советским и вторым в мире после АН-1 "Кобра" специализированным боевым вертолетом. Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны. Вертолеты применяются для решения задач общевойскового характера – высадки десанта, огневой поддержки, уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек, перевозки грузов и эвакуации раненых. Состоит на вооружении более 50 стран.