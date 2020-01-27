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США прокомментировали ракетные обстрелы своего посольства в Багдаде
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РИА Новости

США прокомментировали ракетные обстрелы своего посольства в Багдаде

02:52 27.01.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США на фоне новых обстрелов призывают Ирак выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
"Мы в курсе сообщений о ракетных обстрелах международной зоны. Мы призываем власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов", - заявили в госдепе.
В ведомстве отметили, что ситуация в Ираке "остается напряженной", а "поддерживаемые Ираном группировки продолжают представлять угрозу" безопасности.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан дипмиссии. Исполняющий обязанности премьер-министра Адель Абд аль-Махди в своем заявлении написал, что "распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства". Позже телеканал "ас-Сумария" сообщил со ссылкой на источники в органах безопасности, что при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
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Вчера, 00:32
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Багдад (город)ИракСШАВ мире
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