Число жертв нового коронавируса в Китае выросло за сутки в 1,5 раза

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Число умерших в результате заражения новым коронавирусом достигло 80 человек, заболевших уже 2744, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.
Ранее было известно о 1975 заболевших в КНР, среди которых 56 скончались.
По данным властей, 461 пациент находится в тяжелом состоянии, 51 выписали, общее число предполагаемых случаев заболевания достигло 5794.
Самая сложная ситуация сложилась в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса. По данным, Global Times там умерли 76 человек, а общее число заразившихся выросло до 1423.
26 января, 17:14Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Вспышка коронавируса 2019-nCoV
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй).
Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.
Вирус уже распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Ранее ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР выяснили, что 2019-nCoV схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. В КНР ввели запрет на продажу и перевозку диких животных в связи с распространением нового заболевания.