Число жертв нового коронавируса в Китае выросло за сутки в 1,5 раза

Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Число умерших в результате заражения новым Китая. Число умерших в результате заражения новым коронавирусом достигло 80 человек, заболевших уже 2744, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения

Ранее было известно о 1975 заболевших в КНР, среди которых 56 скончались.

По данным властей, 461 пациент находится в тяжелом состоянии, 51 выписали, общее число предполагаемых случаев заболевания достигло 5794.

Самая сложная ситуация сложилась в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса. По данным, Global Times там умерли 76 человек, а общее число заразившихся выросло до 1423.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй).

Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.

Вирус уже распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.