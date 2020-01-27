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Число жертв нового коронавируса в Китае выросло за сутки в 1,5 раза
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РИА Новости

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло за сутки в 1,5 раза

02:31 27.01.2020 (обновлено: 08:50 27.01.2020)
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© REUTERS / Social MediaФотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
© REUTERS / Social Media
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Число умерших в результате заражения новым коронавирусом достигло 80 человек, заболевших уже 2744, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.
Ранее было известно о 1975 заболевших в КНР, среди которых 56 скончались.
По данным властей, 461 пациент находится в тяжелом состоянии, 51 выписали, общее число предполагаемых случаев заболевания достигло 5794.
Самая сложная ситуация сложилась в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса. По данным, Global Times там умерли 76 человек, а общее число заразившихся выросло до 1423.
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Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй).
Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.
Вирус уже распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Ранее ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР выяснили, что 2019-nCoV схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. В КНР ввели запрет на продажу и перевозку диких животных в связи с распространением нового заболевания.
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211648991741
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
Популярные комментарии
Вы совсем не понимаете различия между эпидемией и автокатастрофами? Обратите внимание на изменение смертности за один промежуток времени. При эпидемии наблюдается очень длительный рост. Если не принять срочных мер - будет постоянный рост пока будет кому ещё заболевать и умирать. А смертность от автомобильных катастроф будет колебатся возле какого-то среднеестатистического значения.
27 января, 03:14
Inna Kapp
2080003
Было 40 умерших стало за сутки 80+. А вот цифра если бы число удваивалось в течении месяца ‭21 474 836 480‬. Некисло да? Через месяц может и по 10.000 в день умирать если будет так расти.
27 января, 03:16
Семён Мосин
1560201
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