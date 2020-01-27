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СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 76 человек
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РИА Новости

СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 76 человек

02:29 27.01.2020 (обновлено: 02:49 27.01.2020)
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© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 76 человек, власти зафиксировали там 24 новых смерти и 371 новый случай заражения, сообщает местная газета Global Times.
Общее число зараженных в провинции достигло 1423 человек.
По данным газеты South China Morning Post, всего в Китае погибли 80 человек, заражены почти 2,5 тысячи человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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