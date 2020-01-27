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Хабаровские власти намерены вернуть брошенных в "Шереметьево" детей
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РИА Новости

Хабаровские власти намерены вернуть брошенных в "Шереметьево" детей

02:10 27.01.2020 (обновлено: 04:29 27.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Власти Хабаровского края решают вопрос с возвращением в край детей, которых отец оставил в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
"Мы в курсе ситуации, выясняем подробности, уточняем, что за семья. Будем решать вопрос с доставкой детей в Хабаровский край", - сказал собеседник.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск, личность мужчины установлена. Детей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, а потом передадут в медучреждение. Следователи СК начали проверку.
Аэропорт Шереметьево
Вчера, 01:34
СМИ рассказали о семье мужчины, бросившего детей в "Шереметьево"
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиШереметьево (аэропорт)Хабаровский крайПроисшествия
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