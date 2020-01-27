Хабаровские власти намерены вернуть брошенных в "Шереметьево" детей

"Мы в курсе ситуации, выясняем подробности, уточняем, что за семья. Будем решать вопрос с доставкой детей в Хабаровский край", - сказал собеседник.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск, личность мужчины установлена. Детей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, а потом передадут в медучреждение. Следователи СК начали проверку.