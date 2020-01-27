Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

КАИР, 27 янв — РИА Новости. Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, сообщил "Ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
По данным телеканала, "в настоящий момент вертолеты эвакуируют находящихся на территории посольства США людей".
Ранее "Аль-Арабия" передавал, что на территории американской дипмиссии упали три ракеты, одна из них попала в ресторан.
"Зеленая зона" Багдада периодически становится мишенью обстрелов. В частности, вечером 20 января ракеты упали вблизи американского посольства, тогда обошлось без жертв и разрушений.
26 января, 20:02Три реактивных снаряда упали около "зеленой зоны" в Багдаде
Ближневосточное обострение
Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.
После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке, которые в Тегеране назвали возмездием за убийство Сулеймани.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.