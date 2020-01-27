Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Иракские военные у посольства США в Багдаде

КАИР, 27 янв — РИА Новости. Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США Багдаде , сообщил " Ас-Сумария " со ссылкой на источники в органах безопасности.

По данным телеканала, "в настоящий момент вертолеты эвакуируют находящихся на территории посольства США людей".

Ранее "Аль-Арабия" передавал, что на территории американской дипмиссии упали три ракеты, одна из них попала в ресторан.

"Зеленая зона" Багдада периодически становится мишенью обстрелов. В частности, вечером 20 января ракеты упали вблизи американского посольства, тогда обошлось без жертв и разрушений.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.

После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке, которые в Тегеране назвали возмездием за убийство Сулеймани.