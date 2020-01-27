СМИ рассказали о семье мужчины, бросившего детей в "Шереметьево"

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ рассказал о семье мужчины, который оставил своих детей в аэропорту "Шереметьево".
По данным РЕН ТВ, между мужчиной и его супругой имелись разногласия. Утверждается, что в 2016 году женщина сбежала от мужа, однако уже в следующем году на страницах супругов в социальных сетях стали появляться совместные фотографии.
На данный момент, по информации телеканала, местонахождение матери двух мальчиков неизвестно.
Ранее в пресс-службе аэропорта сообщили, что сотрудники "Шереметьево-Безопасность" обнаружили в терминале D двоих детей без сопровождения. Установлено, что мальчики 2011 и 2014 годов рождения являются родными братьями. Они прилетели в сопровождении отца рейсом авиакомпании "Россия" из Хабаровска в 12:56.
В рюкзаке одного из мальчиков найдена записка, оставленная, предположительно, его отцом. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в записке мужчина пожаловался на тяжелое финансовое положение. Он добавил, что пока не может содержать детей, но готов когда-нибудь их забрать.
Дети уже направлены в медучреждение, их отца ищут.
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