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2020-01-27T04:29+0300
https://ria.ru/20200127/1563902798.html
СМИ рассказали о семье мужчины, бросившего детей в "Шереметьево"
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РИА Новости

СМИ рассказали о семье мужчины, бросившего детей в "Шереметьево"

01:34 27.01.2020 (обновлено: 04:29 27.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ рассказал о семье мужчины, который оставил своих детей в аэропорту "Шереметьево".
По данным РЕН ТВ, между мужчиной и его супругой имелись разногласия. Утверждается, что в 2016 году женщина сбежала от мужа, однако уже в следующем году на страницах супругов в социальных сетях стали появляться совместные фотографии.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
26 января, 21:36
Кузнецова контролирует ситуацию с брошенными детьми в "Шереметьево"
На данный момент, по информации телеканала, местонахождение матери двух мальчиков неизвестно.
Ранее в пресс-службе аэропорта сообщили, что сотрудники "Шереметьево-Безопасность" обнаружили в терминале D двоих детей без сопровождения. Установлено, что мальчики 2011 и 2014 годов рождения являются родными братьями. Они прилетели в сопровождении отца рейсом авиакомпании "Россия" из Хабаровска в 12:56.
В рюкзаке одного из мальчиков найдена записка, оставленная, предположительно, его отцом. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в записке мужчина пожаловался на тяжелое финансовое положение. Он добавил, что пока не может содержать детей, но готов когда-нибудь их забрать.
Дети уже направлены в медучреждение, их отца ищут.
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиКсения МишоноваМоскваХабаровскШереметьево (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
Если мы хотим увеличить демографию нам нужны аналоги кадетских учреждений для таких ситуаций. Быть может не стоит лишать родительских прав на совсем. Достаточно года, нескольких лет, пока родители не смогут прийти в себя и понять что они родители а не дети. Предлагаю на базе ЦССВ департамента Труда и Соцзащиты Москвы проработать такой вариант
27 января, 01:53
Ярослав Погодин
5320001
А вы продолжайте рожать и рожать, только слабоумный рожает за деньги. Содержать их скоро не на что будет, работоспособных все меньше и меньше, детей жалко, не виноваты они.
27 января, 02:43
mmariya22051976
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