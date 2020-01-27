Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США

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ТБИЛИСИ, 27 янв — РИА Новости. Члены оппозиционной партии "Альянс патриотов Члены оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии " и их сторонники провели у здания посольства США в Тбилиси акцию с требованием запрета деятельности в стране Международного республиканского института (IRI) и Демократического института США (NDI), которые проводят социологические исследования, сказано в сообщении партии.

Данные институты проводят в Грузии исследования общественного мнения. Недоверие результатами опросов чаще всего выражают представители правящих властей.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Акция протеста у здания посольства США в Тбилиси против работы исследовательских центров IRI и NDI в Грузии © Sputnik / Vladimir Umikashvili Акция протеста у здания посольства США в Тбилиси против работы исследовательских центров IRI и NDI в Грузии

"Призываем руководство США: вывезите из Грузии NDI-IRI. <…> Мы независимое суверенное государство. Ни у кого нет права искусственно менять наше мнение, наш настрой, нашу реальность", — сказано в заявлении партии.

Оппозиционеры также призывают власти Грузии начать расследование в связи с деятельностью этих институтов. По утверждению членов партии, результаты всех опросов сфальсифицированы и являются дезинформацией.