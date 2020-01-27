Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США

ТБИЛИСИ, 27 янв — РИА Новости. Члены оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" и их сторонники провели у здания посольства США в Тбилиси акцию с требованием запрета деятельности в стране Международного республиканского института (IRI) и Демократического института США (NDI), которые проводят социологические исследования, сказано в сообщении партии.
Данные институты проводят в Грузии исследования общественного мнения. Недоверие результатами опросов чаще всего выражают представители правящих властей.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция протеста у здания посольства США в Тбилиси против работы исследовательских центров IRI и NDI в Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция протеста у здания посольства США в Тбилиси против работы исследовательских центров IRI и NDI в Грузии
"Призываем руководство США: вывезите из Грузии NDI-IRI. <…> Мы независимое суверенное государство. Ни у кого нет права искусственно менять наше мнение, наш настрой, нашу реальность", — сказано в заявлении партии.
Оппозиционеры также призывают власти Грузии начать расследование в связи с деятельностью этих институтов. По утверждению членов партии, результаты всех опросов сфальсифицированы и являются дезинформацией.
"Альянс патриотов Грузии" — оппозиционная партия, которая выступает за начало прямого диалога с Россией. Ранее партия провела собственный соцопрос в крупных городах страны, согласно его результатам, большинство граждан Грузии выступает за военную непричастность. Данные соцопросов американских организаций утверждают, что большинство жителей Грузии стремятся в НАТО и ЕС.
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