В парламенте Ирака прокомментировали удары по посольству США в Багдаде

Ранее телеканал "Аль-Арабия сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан дипмиссии. Пострадавших, отметил он, нет.
"Повторяющиеся ракетные удары по посольству США в центральной части Багдада недопустимы. Это наносит ущерб репутации Ирака, ослабляет государство, влияет на его суверенитет", - заявил спикер.
Исполняющий обязанности премьер-министра Адель Абд аль-Махди в своем заявлении написал, что "распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства".
"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам и не влекут существенного ущерба.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.