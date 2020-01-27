В парламенте Ирака прокомментировали удары по посольству США в Багдаде

КАИР, 27 янв - РИА Новости. Ракетный обстрел американского посольства в Ракетный обстрел американского посольства в Багдаде наносит ущерб репутации и суверенитету Ирака , заявил глава иракского парламента Мухаммед аль-Хальбуси.

Ранее телеканал "Аль-Арабия сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан дипмиссии. Пострадавших, отметил он, нет.

"Повторяющиеся ракетные удары по посольству США в центральной части Багдада недопустимы. Это наносит ущерб репутации Ирака, ослабляет государство, влияет на его суверенитет", - заявил спикер.

Исполняющий обязанности премьер-министра Адель Абд аль-Махди в своем заявлении написал, что "распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства".

"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам и не влекут существенного ущерба.