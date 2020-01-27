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Мишустина просят заморозить на три года тарифы естественных монополий
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РИА Новости

Мишустина просят заморозить на три года тарифы естественных монополий

00:21 27.01.2020 (обновлено: 10:29 27.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. "Партия Роста" обратилась к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением заморозить тарифы естественных монополий сроком на три года, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Мы предлагаем применить апробированные на практике решения, уже давшие положительные результаты в других странах. <…> Заморозить тарифы естественных монополий сроком на три года", — говорится в документе.

"(Предлагаем. — Прим. ред.) разработать и внедрить систему расчета тарифов на основе методики price cap (устанавливает нормы прибыли для монополий, а также предельные цены и лимиты доходов), как это сделано в большинстве развитых стран", — отмечается в письме. При модели price cap тариф устанавливается на уровне тарифа прошлого года с корректировкой на инфляцию минус фактор Х, где X отражает состояние эффективности производства.
Ранее Титов высказывал мнение, что тарифы естественных монополий в России в среднем завышены на 30 процентов.
Игорь Артемьев
15 октября 2019, 12:54
ФАС призвала естественные монополии стать более поворотливыми
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Партия ростаБорис ТитовМихаил МишустинРоссияЭкономика
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