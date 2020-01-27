Мишустина просят заморозить на три года тарифы естественных монополий

"Мы предлагаем применить апробированные на практике решения, уже давшие положительные результаты в других странах. <…> Заморозить тарифы естественных монополий сроком на три года", — говорится в документе.

"(Предлагаем. — Прим. ред.) разработать и внедрить систему расчета тарифов на основе методики price cap (устанавливает нормы прибыли для монополий, а также предельные цены и лимиты доходов), как это сделано в большинстве развитых стран", — отмечается в письме. При модели price cap тариф устанавливается на уровне тарифа прошлого года с корректировкой на инфляцию минус фактор Х, где X отражает состояние эффективности производства.