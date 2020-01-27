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Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
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РИА Новости

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

00:19 27.01.2020 (обновлено: 05:01 27.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. "Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Среди предложений по улучшению состояния экономики и предпринимательства в стране организация считает необходимым "перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития МСП, прежде всего производственных".
"Провести налоговую амнистию для малого бизнеса", - говорится в документе. Также предлагается "по примеру Казахстана освободить сроком на три года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения".
Кроме того, партия предлагает предоставить промышленности доступ к дешевому долгосрочному беззалоговому кредитованию, а именно ввести в действие инструмент рефинансирования ЦБ кредитов коммерческих банков и институтов развития в рамках проектного финансирования под 0% годовых.
О предложении провести амнистию для малого бизнеса по аналогии с той, что проводилась для крупного, Титов говорил в интервью РИА Новости в декабре. По его замыслу, все, что было до 1 января 2020 года, возбужденные дела, как административные, так и уголовные, должны быть прекращены. Также он считал необходимым не заводить новых дел за этот период.
Институт амнистии капиталов был введен в 2015 году, он предусматривает добровольное декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках: в этом случае на декларанта распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности. Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, третий действует с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.
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