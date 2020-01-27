Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. " Партия Роста " обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Среди предложений по улучшению состояния экономики и предпринимательства в стране организация считает необходимым "перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития МСП, прежде всего производственных".

"Провести налоговую амнистию для малого бизнеса", - говорится в документе. Также предлагается "по примеру Казахстана освободить сроком на три года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения".

Кроме того, партия предлагает предоставить промышленности доступ к дешевому долгосрочному беззалоговому кредитованию, а именно ввести в действие инструмент рефинансирования ЦБ кредитов коммерческих банков и институтов развития в рамках проектного финансирования под 0% годовых.

О предложении провести амнистию для малого бизнеса по аналогии с той, что проводилась для крупного, Титов говорил в интервью РИА Новости в декабре. По его замыслу, все, что было до 1 января 2020 года, возбужденные дела, как административные, так и уголовные, должны быть прекращены. Также он считал необходимым не заводить новых дел за этот период.