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В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем "блокадникам"
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РИА Новости

В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем "блокадникам"

00:16 27.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в палату законопроект, предлагающий распространить расширенные меры соцподдержки на всех жителей блокадного Ленинграда, вне зависимости от инвалидности, сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами инициативы также выступили Борис Пайкин и Александр Шерин.
"Все жители блокадного Ленинграда, учитывая их преклонный возраст, перенесенные в период блокады Ленинграда в несовершеннолетнем возрасте стресс и голод, имеют очень серьезные проблемы со своим здоровьем", - поясняют авторы.
Депутаты напомнили, что "блокадники" с инвалидностью дополнительно получают поддержку по ежегодной бесплатной диспансеризации и 50%-ную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе для членов их семей. Остальные жители блокадного Ленинграда таких дополнительных мер поддержки не получают.
"Жители блокадного Ленинграда, не признанные инвалидами, составляют около 14% от общего количества указанных жителей (по состоянию на октябрь 2019 года - 12 665 человек из 92 615 человек)", - добавляют авторы.
Вступление в силу законопроекта предполагается установить с 1 января 2021 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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