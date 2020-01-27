В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем "блокадникам"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в палату законопроект, предлагающий распространить расширенные меры соцподдержки на всех жителей блокадного Ленинграда, вне зависимости от инвалидности, сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторами инициативы также выступили Борис Пайкин и Александр Шерин.

"Все жители блокадного Ленинграда, учитывая их преклонный возраст, перенесенные в период блокады Ленинграда в несовершеннолетнем возрасте стресс и голод, имеют очень серьезные проблемы со своим здоровьем", - поясняют авторы.

Депутаты напомнили, что "блокадники" с инвалидностью дополнительно получают поддержку по ежегодной бесплатной диспансеризации и 50%-ную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе для членов их семей. Остальные жители блокадного Ленинграда таких дополнительных мер поддержки не получают.

"Жители блокадного Ленинграда, не признанные инвалидами, составляют около 14% от общего количества указанных жителей (по состоянию на октябрь 2019 года - 12 665 человек из 92 615 человек)", - добавляют авторы.