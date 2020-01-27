﻿РЖД объяснили, почему не планируют продавать ФГК и ФПК

"В моем представлении это такая задачка на социальную эконометрику. Сколько надо оставить активов, дабы в любой момент времени, независимо от конъюнктуры, от событийного ряда, который как бы происходит, обеспечить услугу перевозки. Я считаю, что в этой части необходим инструментарий, который должен независимо ни от чего оставаться в периметре холдинга и обеспечивать те задачи, которые, в том числе, перед нами ставит государство", - ответил Старков на вопрос, не собираются ли РЖД вообще продавать ФГК.

Он утвердительно ответил на вопрос, что в отношении ФПК аналогичные аргументы.

"В отношении ФПК, полагаю, ровно такая же история. Хотел бы также напомнить, что никто не мешает нашим коллегам, частникам создавать собственные компании, обеспечивать перевозки. Хотел бы просто напомнить, что, наверное, 70-75% перевозок в пригородном сообщении осуществляют частные перевозчики, только Центральная пригородная пассажирская компания, которая на 100% принадлежит частникам, осуществляет 55% от всех перевозок в РФ", - сказал Старков.

РЖД также не планируют продавать и отдельно бизнес по перевозкам в поездах "Сапсан" и Allegro ("Аллегро").