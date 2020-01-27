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﻿РЖД объяснили, почему не планируют продавать ФГК и ФПК
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РИА Новости

﻿РЖД объяснили, почему не планируют продавать ФГК и ФПК

00:30 27.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтенд РЖД на выставке
Стенд РЖД на выставке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Стенд РЖД на выставке. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. РЖД не планируют в перспективе продавать свои дочерние компании "Федеральную грузовую компанию" (ФГК) и "Федеральную пассажирскую компанию" (ФПК), потому что они несут социальную функцию и позволяют холдингу выполнять поставленные государством задачи, сообщил на брифинге замглавы РЖД Андрей Старков.
"В моем представлении это такая задачка на социальную эконометрику. Сколько надо оставить активов, дабы в любой момент времени, независимо от конъюнктуры, от событийного ряда, который как бы происходит, обеспечить услугу перевозки. Я считаю, что в этой части необходим инструментарий, который должен независимо ни от чего оставаться в периметре холдинга и обеспечивать те задачи, которые, в том числе, перед нами ставит государство", - ответил Старков на вопрос, не собираются ли РЖД вообще продавать ФГК.
Он утвердительно ответил на вопрос, что в отношении ФПК аналогичные аргументы.
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"В отношении ФПК, полагаю, ровно такая же история. Хотел бы также напомнить, что никто не мешает нашим коллегам, частникам создавать собственные компании, обеспечивать перевозки. Хотел бы просто напомнить, что, наверное, 70-75% перевозок в пригородном сообщении осуществляют частные перевозчики, только Центральная пригородная пассажирская компания, которая на 100% принадлежит частникам, осуществляет 55% от всех перевозок в РФ", - сказал Старков.
РЖД также не планируют продавать и отдельно бизнес по перевозкам в поездах "Сапсан" и Allegro ("Аллегро").
"Продавать в перспективе, исходя из нашей ДПР, мы не планируем, наоборот планируем развивать высокоскоростное сообщение. По отчуждению - не планируем, по крайней мере, исходя из той программы долгосрочного развития, которая нынче у нас есть", - добавил замглавы РЖД.
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев
27 августа 2019, 08:56
ФАС выступает за частичную приватизацию ФГК
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Федеральная грузовая компанияФедеральная пассажирская компанияРЖДРоссияЭкономика
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