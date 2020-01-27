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Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
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РИА Новости

Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией

00:08 27.01.2020
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© Flickr / US Air ForceСамолет C-130J Hercules
Самолет C-130J Hercules
© Flickr / US Air Force
Самолет C-130J Hercules . Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Представители США и Канады совершат с 27 января по 1 февраля наблюдательный полет над Россией на канадском самолете C-13OJ, российские специалисты на борту будут контролировать полет, сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"С 27 января по 1 февраля в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на канадском самолете наблюдения C-13OJ", - говорится в сообщении.
Рыжков уточнил, что во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту проконтролируют соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
Самолет наблюдения C-13OJ не предназначен для применения оружия. Воздушное судно и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование с участием российских специалистов, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
28 октября 2019, 00:14
Скандинавские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
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КанадаРоссияСШАБезопасность
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