Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией

"С 27 января по 1 февраля в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на канадском самолете наблюдения C-13OJ", - говорится в сообщении.

Рыжков уточнил, что во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту проконтролируют соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения C-13OJ не предназначен для применения оружия. Воздушное судно и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование с участием российских специалистов, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.