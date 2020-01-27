Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T12:20+0300
https://ria.ru/20200127/1563893967.html
В Демократической партии США найден исполнитель воли Путина
https://cdn21.img.ria.ru/images/156379/22/1563792284_0:0:2998:1687_1036x0_80_0_0_e1f55e157fdbe442e0af67acff367492.jpg
РИА Новости

В Демократической партии США найден исполнитель воли Путина

08:00 27.01.2020 (обновлено: 12:20 27.01.2020)
96430
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
В процессе импичмента Дональда Трампа произошло то, что должно было произойти по законам современной американской шоу-политики: в сюжете импичмента обнаружен высокопоставленный предатель США, который якобы расшатывает политическую систему наших заокеанских партнеров и подрывает вашингтонскую политическую стабильность в интересах Владимира Путина. По крайней мере, именно о таком открытии сообщает колумнист CNN, известный лоббист и медийщик Скотт Дженнингс.
Удивительно не обнаружение очередного "агента Путина", в список которых в англоязычной медиасфере уже принято записывать даже Машу и Медведя из одноименного детского мультфильма, а то, что вредитель и политический диверсант изобличен прямо в руководстве Демократической партии США.
"Адам Шифф помогает Владимиру Путину дестабилизировать демократию в США" — сообщает нам колонка мистера Дженнингса на сайте CNN. И тут следует пояснить, что Адам Шифф — это знаковая фигура и в некотором роде герой всех тех, кто мечтает об успешном завершении импичмента Дональда Трампа. Обвиненный в предоставлении помощи российским усилиям по подрыву американской демократии Адам Шифф — это не просто конгрессмен, а председатель Комитета по разведке палаты представителей (конгресса США), а также главный организатор сбора доказательств и юрист стороны обвинения в деле об импичменте президента.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
24 ноября 2019, 08:00
В США нашли главного защитника Трампа. Это Путин
Логика обвинения строится на интересном наблюдении, которое раскрывает всю суть абсурдного политического шоу, в которое превратилась американская политика. Колумнист CNN отмечает:
"В зале сената США, на глазах у американского народа, конгрессмен-демократ Адам Шифф закончил то, что начал президент России Владимир Путин.
"Неправомерное поведение президента не может быть оценено у урны для голосования, поскольку мы не можем быть уверены, что голосование будет справедливо выиграно", — гремел Шифф на этой неделе, выступая за смещение президента Дональда Трампа".
Непредвзятый читатель может с удивлением поинтересоваться, при чем тут Путин, и у автора ведущего американского телеканала есть готовый ответ:
"Вывод разведывательного сообщества США заключался в том, что вмешательство России в выборы 2016 года было направлено на "подрыв общественной веры в демократический процесс в США", и эта оценка была поддержана Комитетом разведки сената. Что может быть более удовлетворяющим желанию Путина сеять раздор и недоверие, чем то, что один из высокопоставленных членов конгресса стоит в центре зала сената и заявляет, что выборы 2020 года уже нелегитимны, — до того, как будет подан первый голос.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. 11 октября 2019
11 октября 2019, 10:49
Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
Сам Путин не смог бы написать лучший финал для своей операции".
Из этого интересного (псевдо)логического кульбита можно сделать несколько выводов. Самый очевидный: обвинения в том, что кто-то подрывает американскую демократию, делает выборы нелегитимными, пытается обнулить результаты уже прошедших выборов, старается развязать гражданскую войну или устроить путч, в американском инфополе уже не производят ни на кого хоть сколь-нибудь серьезного впечатления.
Слова потеряли силу, произошли девальвация смыслов и гиперинфляция политической риторики — все противоборствующие стороны уже объявили друг друга исчадиями ада на земле и относятся друг к другу соответствующим образом.
Более того, создается впечатление, что значительная часть аудитории (как с демократической, так и с республиканской стороны) готова на любое попрание правовых норм и демократических принципов в том случае, если это принесет пользу политикам, которым они симпатизируют. Единственный способ сделать так, чтобы обвинение в чем-то (неважно, насколько ужасном) хоть как-то привлекло внимание, заключается в том, чтобы объявить, что "Путин хочет того же самого". В результате появляются материалы о том, что Трамп бомбит Ирак и убивает иранских военных лидеров в интересах России, или о том, что демократы уничтожают легитимность американских выборов, "завершая операцию Путина".
Наблюдательный читатель заметит, что есть по крайней мере еще одна страна, в которой политический аргумент, а точнее, обзывательство "агент Путина!" до сих пор считается едва ли не козырной картой политического дискурса, — и это Украина.
Флаг США на вокзале Oculus в Нью-Йорке
26 января, 08:00
Главный "мозговой центр" США: вот что нам придется уступить России
Данное сходство не является случайным, и медленное (но заметное!) превращение США в Украину отмечают даже ведущие американские СМИ, такие как The New York Times. Однако политики и медийщики в Вашингтоне и Нью-Йорке пока не могут отказаться от любимых риторических приемов, привезенных на берега Потомака с берегов Днепра, — уж слишком они удобные, эффективные и щадящие в плане интеллектуальных требований к пользователю. В конце концов, для того, чтобы к месту цитировать Цицерона, апеллировать к Томасу Пейну или строить сложную юридическую аргументацию, нужен определенный интеллектуальный багаж и серьезные когнитивные усилия — а обвинения в работе на Кремль не требуют от политика ничего, кроме железной уверенности в том, что его аудитория схавает.
Однако даже если вынести за скобки очевидный процесс "украинизации" американской политики (а у этого процесса обязательно будут тяжелые последствия), проблема, на которую указывает колумнист CNN, более чем реальна. Только не в том ракурсе, который он пытается предъявить читателю. Тот факт, что ведущий организатор процедуры импичмента, Адам Шифф, на абсолютно официальном уровне говорит, что выборы 2020 года будут нелегитимными или фальсифицированными, — это явная заявка на то, что Демократическая партия может на полном серьезе их результаты не признать (например, объявив об очередном российском, китайском или иранском вмешательстве). Те, кто наблюдал за цветными революциями, прекрасно знают ноты этой политической увертюры — если выборы заранее объявлены нелегитимными, то после этого следует отказ признать их результаты, объявление президента нелегитимным, сбор сторонников на улицах ("кофе, чай, хорошее настроение"), потом следует "сакральная жертва" и полноценный путч или чуть более мягкая форма захвата власти.
Президент США Дональд Трамп
25 января, 08:00
Подарок от Трампа: Россия нарастила экспорт нефти на фоне санкций США
В способности Демократической партии идеально сыграть эту "политическую симфонию" с привкусом крови сомневаться не стоит — именно представители этой партии писали "партитуры" для многих цветных революций по всему миру. Хватит ли у них смелости это сделать — большой вопрос. Но политические сигналы они пока посылают самые агрессивные. В этих условиях внешним игрокам, которые бы хотели ослабить США, вообще не нужно ничего делать. С высокой долей вероятности с делом уничтожения функциональной политической системы и (потенциально кровавой) хаотизации американского общества наши заокеанские партнеры вполне могут справиться совершенно самостоятельно. Есть шанс, что влиятельные сторонники более трезвого подхода к окружающей реальности все-таки победят, но вирулентность и смертельность "украинского вируса", который уже заразил американскую политику, не стоит недооценивать.
689150795520
Обсудить 21
АвторыДональд ТрампВладимир ПутинСШАМнение - Авторы
Популярные комментарии
Господа! Если Путин приложил руку и голову ко всему в чем его обвиняют политики Америки, он выдающийся гений, заслуживающий даже не одной нобелевской премии.
27 января, 11:05
Виктор Чигиринский
8970001
Счастливый день! Я теперь знаю кто такой Адам Шифф. Как я жил без этого...
27 января, 08:14
CCicicipi
221800016
Рекомендуем
Жители Украины проводят протестную акцию у здания компании Нафтогаз-Украина
Украине грозит замерзание: суд арестовал активы "Укртрансгаза"
Флаг США на вокзале Oculus в Нью-Йорке
Главный "мозговой центр" США: вот что нам придется уступить России
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша)
В лагере смерти печи остыли
Варшава
Эксперт прокомментировал претензии Польши на репарации
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Олег Тягнибок
Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда
День знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина
"Битва ЛГБТ с националистами". Чему научат украинских школьников
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Парк Зарядье в Москве
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
Пассажирский самолет в небе
США признали потерю самолета в Афганистане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
22:54МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
22:43В работе Google произошел сбой
Лента новостейМолния