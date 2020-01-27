В Демократической партии США найден исполнитель воли Путина

В процессе импичмента Дональда Трампа произошло то, что должно было произойти по законам современной американской шоу-политики: в сюжете импичмента обнаружен высокопоставленный предатель США, который якобы расшатывает политическую систему наших заокеанских партнеров и подрывает вашингтонскую политическую стабильность в интересах Владимира Путина . По крайней мере, именно о таком открытии сообщает колумнист CNN, известный лоббист и медийщик Скотт Дженнингс.

Удивительно не обнаружение очередного "агента Путина", в список которых в англоязычной медиасфере уже принято записывать даже Машу и Медведя из одноименного детского мультфильма, а то, что вредитель и политический диверсант изобличен прямо в руководстве Демократической партии США.

"Адам Шифф помогает Владимиру Путину дестабилизировать демократию в США" — сообщает нам колонка мистера Дженнингса на сайте CNN. И тут следует пояснить, что Адам Шифф — это знаковая фигура и в некотором роде герой всех тех, кто мечтает об успешном завершении импичмента Дональда Трампа. Обвиненный в предоставлении помощи российским усилиям по подрыву американской демократии Адам Шифф — это не просто конгрессмен, а председатель Комитета по разведке палаты представителей (конгресса США), а также главный организатор сбора доказательств и юрист стороны обвинения в деле об импичменте президента.

Логика обвинения строится на интересном наблюдении, которое раскрывает всю суть абсурдного политического шоу, в которое превратилась американская политика. Колумнист CNN отмечает:

"В зале сената США, на глазах у американского народа, конгрессмен-демократ Адам Шифф закончил то, что начал президент России Владимир Путин.

"Неправомерное поведение президента не может быть оценено у урны для голосования, поскольку мы не можем быть уверены, что голосование будет справедливо выиграно", — гремел Шифф на этой неделе, выступая за смещение президента Дональда Трампа".

Непредвзятый читатель может с удивлением поинтересоваться, при чем тут Путин, и у автора ведущего американского телеканала есть готовый ответ:

"Вывод разведывательного сообщества США заключался в том, что вмешательство России в выборы 2016 года было направлено на "подрыв общественной веры в демократический процесс в США", и эта оценка была поддержана Комитетом разведки сената. Что может быть более удовлетворяющим желанию Путина сеять раздор и недоверие, чем то, что один из высокопоставленных членов конгресса стоит в центре зала сената и заявляет, что выборы 2020 года уже нелегитимны, — до того, как будет подан первый голос.

Сам Путин не смог бы написать лучший финал для своей операции".

Из этого интересного (псевдо)логического кульбита можно сделать несколько выводов. Самый очевидный: обвинения в том, что кто-то подрывает американскую демократию, делает выборы нелегитимными, пытается обнулить результаты уже прошедших выборов, старается развязать гражданскую войну или устроить путч, в американском инфополе уже не производят ни на кого хоть сколь-нибудь серьезного впечатления.

Слова потеряли силу, произошли девальвация смыслов и гиперинфляция политической риторики — все противоборствующие стороны уже объявили друг друга исчадиями ада на земле и относятся друг к другу соответствующим образом.

Более того, создается впечатление, что значительная часть аудитории (как с демократической, так и с республиканской стороны) готова на любое попрание правовых норм и демократических принципов в том случае, если это принесет пользу политикам, которым они симпатизируют. Единственный способ сделать так, чтобы обвинение в чем-то (неважно, насколько ужасном) хоть как-то привлекло внимание, заключается в том, чтобы объявить, что "Путин хочет того же самого". В результате появляются материалы о том, что Трамп бомбит Ирак и убивает иранских военных лидеров в интересах России, или о том, что демократы уничтожают легитимность американских выборов, "завершая операцию Путина".

Наблюдательный читатель заметит, что есть по крайней мере еще одна страна, в которой политический аргумент, а точнее, обзывательство "агент Путина!" до сих пор считается едва ли не козырной картой политического дискурса, — и это Украина.

Данное сходство не является случайным, и медленное (но заметное!) превращение США в Украину отмечают даже ведущие американские СМИ, такие как The New York Times. Однако политики и медийщики в Вашингтоне и Нью-Йорке пока не могут отказаться от любимых риторических приемов, привезенных на берега Потомака с берегов Днепра, — уж слишком они удобные, эффективные и щадящие в плане интеллектуальных требований к пользователю. В конце концов, для того, чтобы к месту цитировать Цицерона, апеллировать к Томасу Пейну или строить сложную юридическую аргументацию, нужен определенный интеллектуальный багаж и серьезные когнитивные усилия — а обвинения в работе на Кремль не требуют от политика ничего, кроме железной уверенности в том, что его аудитория схавает.

Однако даже если вынести за скобки очевидный процесс "украинизации" американской политики (а у этого процесса обязательно будут тяжелые последствия), проблема, на которую указывает колумнист CNN, более чем реальна. Только не в том ракурсе, который он пытается предъявить читателю. Тот факт, что ведущий организатор процедуры импичмента, Адам Шифф, на абсолютно официальном уровне говорит, что выборы 2020 года будут нелегитимными или фальсифицированными, — это явная заявка на то, что Демократическая партия может на полном серьезе их результаты не признать (например, объявив об очередном российском, китайском или иранском вмешательстве). Те, кто наблюдал за цветными революциями, прекрасно знают ноты этой политической увертюры — если выборы заранее объявлены нелегитимными, то после этого следует отказ признать их результаты, объявление президента нелегитимным, сбор сторонников на улицах ("кофе, чай, хорошее настроение"), потом следует "сакральная жертва" и полноценный путч или чуть более мягкая форма захвата власти.