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Религия и мировоззрение
2020-01-27T11:37+0300
https://ria.ru/20200127/1563849677.html
Главный урок холокоста, о котором забыли политики
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РИА Новости

Главный урок холокоста, о котором забыли политики

08:00 27.01.2020 (обновлено: 11:37 27.01.2020)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновПосетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Международный день памяти жертв холокоста и 75-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в этом году отмечается на фоне громких скандалов. Еврейские общины призывают политиков всех стран оставить разногласия и противостоять усилению антисемитизма, однако это остается без ответа. О невыученных уроках истории — в материале РИА Новости.

Одна трагедия — две церемонии

Такое происходит впервые: День памяти жертв Холокоста отмечается на высшем международном уровне сразу в двух точках планеты. Сначала в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме, одном из крупнейших центров по изучению этой трагедии. А спустя несколько дней, собственно 27 января, — в концлагере Аушвиц-Биркенау, узников которого освободили от фашистов 75 лет назад советские войска.
И, казалось, столь значимое событие не станет поводом для каких-либо разногласий — все-таки холокост затронул большинство стран Европы. Да вот только все это сопровождается скандалами.
Польские власти обвиняют Россию в попытках фальсифицировать историю. Мол, якобы освобождение Освенцима — вовсе не подвиг советских солдат, которые "не были заинтересованы" в этом. Да и вообще, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, лагерь смерти могли бы освободить раньше, но "советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано". Российские историки это опровергли.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
А между тем в Польше уже второй год действует закон, запрещающий упоминать об участии поляков в холокосте. Нововведение особенно возмутило еврейскую общину, ведь почти три миллиона уничтоженных евреев проживали на территории Польши. Еще больше усилило скандал заявление Моравецкого о том, что евреи участвовали в холокосте наравне с остальными коллаборационистами.
"Были и еврейские преступники, сотрудники полиции в гетто, как и отдельные предатели. В отличие от немецких военных, украинских и польских преступников, они действовали под давлением и прямым террором в ситуации, подобной той, в которой находились узники концлагерей", — ответили премьеру в еврейской общине Польши.
В итоге скандал удалось замять — польские власти после переговоров с Израилем решили отменить уголовную ответственность за упоминание участия поляков в холокосте.

"Оскорбление сотен тысяч евреев"

Однако на днях ситуация опять обострилась. Польский президент Анджей Дуда отказался участвовать во Всемирном форуме памяти холокоста в "Яд Вашеме" 23 января, объяснив это тем, что ему там не позволили выступить. Это вызвало недоумение у организаторов мероприятия.
"Несколько месяцев назад все партнеры приняли решение, что из более чем сорока государственных руководителей, которые примут участие в форуме, на мероприятии в "Яд Вашеме" выступят только пять лидеров — представители четырех стран-союзниц и Германии", — объяснили РИА Новости в оргкомитете.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме
Президент РФ Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме
Решение вполне логичное. Более того, Дуде предоставили возможность выступить на торжественном приеме в резиденции израильского президента. Но главу польского государства это не устроило — и он не ответил организаторам. Вместо этого он обвинил их в фальсификации истории: мол, показанные на мероприятии фильмы "не учитывали польские военные усилия против Германии".
Примеру польского президента последовал его коллега из соседней Литвы. "Нужно отметить, что люди погибли здесь, на территории Польши, в нацистском лагере, а мероприятие проводится в Израиле", — объяснил спикер сейма Викторас Пранцкетис.
Депутаты литовского сейма готовят аналогичный польскому законопроект, запрещающий упоминать об участии своих граждан в холокосте. И если их соседи еще как-то смягчили положения закона, то в Вильнюсе в стремлении замолчать неудобную правду решили идти до конца.
Прецеденты есть: в 2017 году власти устроили травлю писательнице Руте Ванагайте. В ее книге "Свои" приводятся свидетельства участия литовцев в уничтожении евреев. Издание по-быстрому убрали из книжных магазинов, автора же обвинили в работе на Кремль.
Эта история и послужила поводом для скандального законопроекта, так возмутившего еврейскую общину. Неудивительно, ведь до войны Литва была одним из мировых центров иудаизма.
© Фото : пресс-служба Совета раввинов ЕвропыЛитовская писательница Рита Ванагайте во время вручения премии Совета раввинов Европы в Брюсселе
Литовская писательница Рита Ванагайте во время вручения премии Совета раввинов Европы в Брюсселе
© Фото : пресс-служба Совета раввинов Европы
Литовская писательница Рита Ванагайте во время вручения премии Совета раввинов Европы в Брюсселе
"Это прямое оскорбление сотен тысяч литовских евреев, убийствам которых способствовали, к которым подстрекали литовские политические и военные лидеры, а также местное литовское население. Правительство Литвы должно признать свою историю, а не пытаться игнорировать или отрицать ее", — прокомментировал законопроект глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

"Боятся ходить по улицам Европы"

Лидеры еврейских общин неоднократно предупреждали, что отрицание холокоста повлечет за собой стремительное усиление антисемитизма. Так и вышло: уровень ненависти к евреям существенно увеличился по сравнению с 2017 годом.
"Мы никогда еще не были так взволнованы ростом антисемитизма, как сейчас. Евреи боятся ходить по улицам Европы и носить атрибуты своей религии. Восемьдесят процентов европейских евреев волнует ситуация в Европе, сорок процентов задумываются о том, чтобы покинуть Европу. Через 30 лет в Европе может вообще не остаться евреев", — отметил президент фонда "Всемирный форум памяти холокоста" и Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.
Причем если пару лет назад всплеск ненависти к евреям объяснялся большим притоком мигрантов из арабских стран, то теперь причину видят в политической плоскости. Ярко иллюстрирует проблему ФРГ: за 2018 год (самые свежие данные) праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" переместилась на ступень вверх, став второй по популярности политической силой в стране. За этот же период число преступлений на почве антисемитизма увеличилось на двадцать процентов.
© AP Photo / DPA/ Gregor FischerСторонники партии "Альтернатива для Германии"
Сторонники партии Альтернатива для Германии
© AP Photo / DPA/ Gregor Fischer
Сторонники партии "Альтернатива для Германии"
Это беспокоит еврейские общины во всех странах Европы, кроме, пожалуй, одной. "В Германии, которая, казалось бы, уже сделала всю работу над ошибками после Второй мировой войны, там всплеск антисемитизма… Буквально каждые две-три недели мы слышим что-то из Америки, Европы, Австралии, где происходят те или иные события. Безусловно, нам есть что сказать позитивного и мы в этом смысле открыто говорим: берите пример с России, смотрите на нас", — отметил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
Правые политики — не только в Германии, но и в соседних странах — все чаще обращаются к теме холокоста. Причем так, будто никакой трагедии не было. Более умеренные политические деятели тоже повышают популярность среди народных масс, рассуждая о страшных событиях Второй мировой войны в нужном им ключе.
"К сожалению, сегодня память о войне, ее уроки и наследие все чаще становятся объектом политической сиюминутной, текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо", — обратил внимание мировых политиков на форуме в Иерусалиме президент России Владимир Путин.
Он призвал их быть бдительными и "не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода". Иначе трагедия холокоста, унесшая жизни свыше шести миллионов человек, будет стерта из памяти. Как и подвиг советских солдат, 75 лет назад освободивших "самое мрачное место на Земле" — концлагерь Освенцим.
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Религия и мировоззрениеПразднование 75-летия освобождения ОсвенцимаРута ВанагайтеМатеуш МоравецкийАнджей ДудаАналитика - Религия и мировоззрениеХолокостВладимир ПутинМоскваИерусалимСШАВ мире
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