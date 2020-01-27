В Австралии сняли на видео огромную акулу, плавающую в реке

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Австралийка Джос Макайвор из Нуза-Хедс в Квинсленде купалась в устье реке Нуса и заметила огромную акулу, двигающуюся по воде, сообщает Daily Mail.
Как считает туристка, она, вероятно, встретилась с бычьей (или тупорылой) акулой, агрессивным видом, который может переносить пресную воду. Приятель Джос снял хищницу на видео.
Ранее группа рыбаков поймала беременную бычью акулу в реке Хастингс в Новом Южном Уэльсе. Австралийцы были ошеломлены, обнаружив, что у нее девять зародышей.
Эта река является популярным местом у местных жителей. Здесь купаются и катаются на водных лыжах, несмотря на несколько случаев появления акул.
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