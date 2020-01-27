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Туризм
2020-01-27T11:03+0300
https://ria.ru/20200127/1563849041.html
В Австралии сняли на видео огромную акулу, плавающую в реке
https://cdn24.img.ria.ru/images/152787/97/1527879704_0:210:4069:2499_1036x0_80_0_0_c34df120b0b79f14cf2c257565f88f8a.jpg
РИА Новости

В Австралии сняли на видео огромную акулу, плавающую в реке

00:52 27.01.2020 (обновлено: 11:03 27.01.2020)
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© AFP 2019 / Loic VenancТупорылая акула
Тупорылая акула
© AFP 2019 / Loic Venanc
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Австралийка Джос Макайвор из Нуза-Хедс в Квинсленде купалась в устье реке Нуса и заметила огромную акулу, двигающуюся по воде, сообщает Daily Mail.
Как считает туристка, она, вероятно, встретилась с бычьей (или тупорылой) акулой, агрессивным видом, который может переносить пресную воду. Приятель Джос снял хищницу на видео.
Ранее группа рыбаков поймала беременную бычью акулу в реке Хастингс в Новом Южном Уэльсе. Австралийцы были ошеломлены, обнаружив, что у нее девять зародышей.
Эта река является популярным местом у местных жителей. Здесь купаются и катаются на водных лыжах, несмотря на несколько случаев появления акул.
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