В Австралии сняли на видео огромную акулу, плавающую в реке

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Австралийка Джос Макайвор из Нуза-Хедс в Квинсленде купалась в устье реке Нуса и заметила огромную акулу, двигающуюся по воде, Австралийка Джос Макайвор из Нуза-Хедс в Квинсленде купалась в устье реке Нуса и заметила огромную акулу, двигающуюся по воде, сообщает Daily Mail.

Как считает туристка, она, вероятно, встретилась с бычьей (или тупорылой) акулой, агрессивным видом, который может переносить пресную воду. Приятель Джос снял хищницу на видео.

Ранее группа рыбаков поймала беременную бычью акулу в реке Хастингс в Новом Южном Уэльсе. Австралийцы были ошеломлены, обнаружив, что у нее девять зародышей.