Сотрудники отелей рассказали, что они делают для безопасности гостей

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Сотрудники отелей рассказали, как заботятся о безопасности постояльцев, сообщает Express.
Работник стойки регистрации в гостинице рассказал на одном из форумов, что персонал не только обучен правилам вежливого общения с гостями и знает, как сделать их отдых комфортным и спокойным, но и имеет четкие инструкции, соблюдение которых должно обеспечить безопасность клиентов. Хотя некоторых из них раздражает любопытство служащих.
"Подойти к портье, назвать свое имя и попросить ключ от комнаты, зарегистрированной, например, на супругу, не получится, — рассказал он. — Я никогда не встречал этого человека, не знаю его жену и не дам ключ, если его имя не указано в бронировании номера". Это порой злит постояльцев, забывших ключ, которые вернулись в гостиницу раньше своего спутника.
Собеседники предположили, почему эти инструкции четко соблюдаются. "Примерно за двадцать лет до того, как я устроился на работу в свой отель, там была убита женщина, потому что сотрудники стойки регистрации передали убийце ключ от ее комнаты", — объяснил один из пользователей.
О строгих правилах, нацеленных на обеспечение безопасности клиентов, рассказал и работник другого отеля. "Сотрудники на стойке регистрации в процессе обучения отрабатывают действия в различных ситуациях. Так, они не пускают в отель людей, которые не могут назвать номер комнаты и имя постояльца, к которому идут".
Но даже если фамилии постояльца нет в бронировании, в номер попасть можно, делятся секретами пользователи. Но только в сопровождении работника стойки регистрации. Он вместе с гостем постучит в номер, потом откроет его и потребует предоставить удостоверение личности, прежде чем отдать ключ и оставить клиента в номере.
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