Сотрудники отелей рассказали, что они делают для безопасности гостей

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Сотрудники отелей рассказали, как заботятся о безопасности постояльцев, Сотрудники отелей рассказали, как заботятся о безопасности постояльцев, сообщает Express.

Работник стойки регистрации в гостинице рассказал на одном из форумов, что персонал не только обучен правилам вежливого общения с гостями и знает, как сделать их отдых комфортным и спокойным, но и имеет четкие инструкции, соблюдение которых должно обеспечить безопасность клиентов. Хотя некоторых из них раздражает любопытство служащих.

"Подойти к портье, назвать свое имя и попросить ключ от комнаты, зарегистрированной, например, на супругу, не получится, — рассказал он. — Я никогда не встречал этого человека, не знаю его жену и не дам ключ, если его имя не указано в бронировании номера". Это порой злит постояльцев, забывших ключ, которые вернулись в гостиницу раньше своего спутника.

Собеседники предположили, почему эти инструкции четко соблюдаются. "Примерно за двадцать лет до того, как я устроился на работу в свой отель, там была убита женщина, потому что сотрудники стойки регистрации передали убийце ключ от ее комнаты", — объяснил один из пользователей.

О строгих правилах, нацеленных на обеспечение безопасности клиентов, рассказал и работник другого отеля. "Сотрудники на стойке регистрации в процессе обучения отрабатывают действия в различных ситуациях. Так, они не пускают в отель людей, которые не могут назвать номер комнаты и имя постояльца, к которому идут".