"Битва ЛГБТ с националистами". Чему научат украинских школьников

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Антон Лисицын. В украинской школе будет и украинизация, и декоммунизация, и гендерно-нейтральная среда. Министр образования Анна Новосад продолжит курс Порошенко на изгнание русского языка из учебных заведений. Заодно она намерена покончить с "архаичными стереотипами" вроде традиционных семейных ценностей. Как меняется украинская школа — в материале РИА Новости.

Перекрасить в "освободителей"

Об идее читать лекции по декоммунизации украинским СМИ рассказал глава Института национальной памяти Антон Дробович. До этого преемник известного националиста Владимира Вятровича обещал продолжить переименования населенных пунктов и улиц. В качестве приоритетного направления деятельности Дробович назвал и образование. Он сообщил, что будет вести "работу по созданию методических материалов и средств наглядности — инфографики, видеоконтента, который может быть использован в школах и четко расскажет о необходимости и логике декоммунизации".

Предшественник Дробовича — Вятрович — отличался особенным энтузиазмом. Например, он сделал все возможное, чтобы в ходе "декоммунизации" Кировоград получил не историческое название Елисаветград и идеологически выдержанное — Ингульск. Вятрович очень увлекался реабилитацией боевиков Организации украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армии (УПА)*. До получения официальной должности он трудился в "Центре исследований освободительного движения". Как отмечал преподаватель факультета истории Колумбийского университета Джаред Макбрайд, у центра была "недвусмысленная цель <…> — перекрасить украинских националистов в "освободителей" от советского, германского или польского гнета". Глава Института нацпамяти давал советы и в области личных отношений — рекомендовал украинцам не общаться с родственниками в России.

Однажды украинские школьники съездили на экскурсию в российские города. Возник скандал. Министерству образования пришлось оправдываться. "Мы узнали об одной (поездке. — Прим. ред.) и надеемся, что других нет. <…> Мы не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями и родители принимают то или иное решение", — каялся замглавы ведомства Павел Хобзей. И доложил, что уже сигнализировал в Службу безопасности Украины об этом вопиющем случае.

К 2019-му Вятрович стал настолько известен за пределами Украины, что российский Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о реабилитации нацизма. Когда к власти пришел Зеленский, Вятровича отправили в отставку, но все его соратники остались на местах. Как похвастался Дробович в одном из интервью, "ни один из пятидесяти сотрудников Института не уволился после моего прихода". Отношение к истории при Зеленском мало чем отличается от того, что было при Порошенко. Но "зеленое" правительство все же намерено реформировать школу.

Девять ошибок в одном тексте

Еще в ноябре министр образования и науки Анна Новосад высказала мнение, что в стране слишком много учителей — можно и сократить. От украинизации учебных заведений Киев при этом, конечно, не откажется.

В сентябре 2020-го должны окончательно исчезнуть русские школы. Для языков стран Евросоюза предусмотрена отсрочка — до 2023 года. Как объяснила Новосад, "для детей русского меньшинства учиться (на украинском. — Прим. ред.) и выучить украинский гораздо легче, чем для детей, которые, например, учатся на венгерском языке".

Но не так все просто с украинским языком и для самого министра. Едва вступив в должность, она подверглась критике за пост в социальной сети, в котором сделала кучу ошибок. Известная националистка, доктор филологических наук Ирина Фарион тут же сообщила, что показательно разберет со своими студентами этот текст. "Сделать минимум девять ошибок разного характера — от синтаксических, грамматических до стилистических — (бывшему премьер-министру Украины Николаю. — Прим. ред.) Азарову было тоже под силу", — злорадствовала Фарион.

Но, помимо украинизации и сокращения учителей, у Новосад есть и другие планы — она хотела бы избавиться от пережитков прошлого. В интервью на вопрос о том, станет ли школа "гендерно-нейтральной средой", Новосад ответила, что сделает для этого "все возможное". "В школах не должно быть места каким-то архаичным стереотипам и представлениям, которые были в предыдущем веке, но до сих пор фигурируют в нашем обществе", — добавила она.

Министр образования посетовала на недостаточную развитость граждан в этом плане. "Украинское общество в целом еще не пришло к признанию прав ЛГБТ и узакониванию этих прав. А просто взять то, что в моем мире является нормальным, и принести в школу, мне кажется, что это будет воспринято с огромным сопротивлением", — отметила она.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник указывает, что изменения в украинской школе не исчерпываются украинизацией. "Есть еще и так называемая финансовая оптимизация, есть и какая-то модернизация. ЛГБТ-ценности неактуальны для Украины, но есть желание части западных элит их продвигать. Декоммунизация технически завершена. Хотя люди, поставленные еще при Порошенко, ведут сражения за историю. Но суровость реформ на Украине смягчается их тотальной нереализацией. Ни одну реформу в образовании до конца не довели. Едва получили одни учебники, надо их сдавать и принимать новые — прошлое опять улучшили", — говорит эксперт.

Бортник не разделяет мнения Новосад об архаичности украинского общества. "Оно скорее деморализовано и нейтрально по отношению ЛГБТ-ценностям, даже безразлично. Свои ценности в противовес этому способны навязывать крайне правые. Может развернуться условная битва националистов с ЛГБТ за умы школьников, но обществе останется в стороне".

Бывший депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев называет основной задачей украинской школы смену идентичности. "Все реформы направлены на разрыв связей с Россией. Можно сколько угодно говорить о том, что молодежь живет в интернете, но идентичность закладывается в школе. А украинская школа прививает комплекс неполноценности, национальной обиды. На Евромайдан выходили и те, кого коснулась реформа образования Януковича. Выращиваются поколения, для которых России не существует", — рассуждает он.

"В разделе учебника "Украина в эпоху наполеоновских войн" Россия не упоминается. Это как наполеоновские войны без Наполеона. Это смешно, пока не вырастают люди, ничего не знающие о соседней стране. Они очень удивляются, когда потом попадают в Россию, — вокруг такие же люди. Но это те, кто попадают. А вообще, рядом с нами растят миллионную армию тех, кого учат нас ненавидеть", — заключает он.