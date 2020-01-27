Ад рукотворный. Что увидели красноармейцы, освободив лагерь Освенцим

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Километры колючей проволоки, сотни деревянных бараков и тысячи изможденных людей, обреченных на гибель, — ровно 75 лет назад, 27 января 1945-го, войска Красной армии заняли концентрационный лагерь Освенцим. Гитлеровцы, по разным оценкам, уничтожили здесь более четырех миллионов человек. Какая картина открылась перед советскими солдатами — в материале РИА Новости.

Бои за Польшу

Крупнейший лагерь смерти Аушвиц в польском городе Освенцим, а также его соседние филиалы освобождали в ходе Сандомирско-Силезской операции, которая, в свою очередь, проводилась в рамках стратегического Висло-Одерского наступления.

Войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева должны были выйти к берегам реки Одер, захватить плацдармы для дальнейшего продвижения в Германию и полностью освободить от немецко-фашистских войск юг Польши.

Двадцатого января 3-я гвардейская танковая армия начала обходить подразделения вермахта с севера вдоль Одера, 21-я армия во взаимодействии с 31-танковым и 1-м гвардейским кавалерийским корпусами наступали с севера и северо-запада, нанося удары в направлении города Беутен. С юга зашла 60-я армия, нанося удары вдоль реки Вислы. Многотысячная группировка немецко-фашистских войск оказалась в кольце.

В ходе ожесточенных боев советские войска разгромили до десяти дивизий противника. Юг Польши был очищен от гитлеровцев, а боевые действия переместились на территорию Германии. Красная армия вступила в десятки оставленных немцами польских городов и деревень. В том числе и в Освенцим.

© РИА Новости / РИА Новости Жители города Ченстохова приветствуют советских солдат, принимающих участие в Висло-Одерской операции © РИА Новости / РИА Новости Жители города Ченстохова приветствуют советских солдат, принимающих участие в Висло-Одерской операции

Освободители с Востока

Первыми в концентрационный лагерь Аушвиц вошли бойцы 115-го стрелкового корпуса 59-й армии и 106-го стрелкового корпуса 60-й армии.

Согласно донесениям командования подразделений, участвовавших в освобождении Освенцима, здесь располагалось пять лагерей, в которых содержались тысячи узников из стран Европы и Советского Союза. Сотни деревянных бараков окружали многорядные изгороди высотой 2,5-3 метра из колючей проволоки под высоким напряжением.

© РИА Новости / Б.Фишман Советские врачи и представители Красного Креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря © РИА Новости / Б.Фишман Советские врачи и представители Красного Креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря

"Бесконечные толпы людей, освобожденные Красной армией, идут из этого лагеря смерти, — говорится в телеграмме члена военсовета 1-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Константина Крайнюкова. — Среди них венгры, итальянцы, французы, чехословаки, греки, югославы, румыны, датчане, бельгийцы. Все они выглядят крайне измученными, седые старики и молодые юноши, матери с грудными детьми и подростками, почти все полураздетые. Очень много наших советских граждан, жителей Ленинградской, Калининской, Витебской, Тульской, Московской областей, из всех районов Советской Украины. Среди них много искалеченных, сохранивших следы пыток, следы фашистских зверств".

Начальник политотдела 100-й стрелковой дивизии подполковник Костин докладывал, что после взятия Освенцима освобождены более пяти тысяч человек. О зверствах нацистов рассказал один из советских военнопленных, находившийся здесь с 1941-го.

Так, за малейшую провинность или невыполнение трудовой нормы людей избивали до полусмерти. Били палками, железными прутьями или кнутами со стальными шнурами внутри. В зависимости от проступка полагалось от пяти до 60 ударов. Для экзекуций приспособили специальные скамьи, к которым привязывали ремнями. Многие пленники кончали жизнь самоубийством, не выдерживая пыток.

"Работа в лагере была очень тяжелой, а кормили очень плохо — по 300 граммов хлеба, в котором было много примесей древесной муки, и два раза в сутки суп из брюквы, — говорил бывший заключенный. — Каждый день рабочих осматривали и, если обнаруживали сильно больных, то их с лагеря забирали и направляли в особый лагерь, где их расстреливали или удушали в газовых камерах и сжигали в печах. Недалеко от лагеря специально было построено четыре огромных печи, в которых сжигали трупы убитых и удушенных людей, кроме печей было две большие ямы, где также сжигали трупы замученных, которых перекладывали с дровами и сжигали".

© Фото : Public domain Члены зондеркоманды сжигают тела убитых газом заключенных Освенцима © Фото : Public domain Члены зондеркоманды сжигают тела убитых газом заключенных Освенцима

Система уничтожения

Немцы выстроили целую систему доставки, сортировки и убийства людей, которая работала как часы. Ежедневно на протяжении нескольких лет в Освенцим прибывало до восьми поездов с заключенными. В каждый из 30 вагонов состава заталкивали по 60-80 человек. Некоторые погибали еще в дороге. При этом из лагеря никого не вывозили. Все прибывшие сразу сортировались: трудоспособных заставляли работать, нетрудоспособных — стариков, женщин, детей — направляли на "фабрику смерти".

В докладной записке военный корреспондент газеты "Правда" Борис Полевой так описал процесс уничтожения людей: "В первые два года людей умерщвляли обычным способом, расстреливали и зарывали в больших могилах емкостью 200-250 человек. Сотни таких могил находятся в восточной части лагеря, которую лагерники стали называть "аллеей Гитлера". В 1942-м немцы построили два крематория: первый, в котором трупы сжигались, так же как и в Майданеке, напоминает собой внешне большой завод для выжигания извести, второй — так называемый конвейер смерти".

© РИА Новости Бараки концентрационного лагеря Освенцим © РИА Новости Бараки концентрационного лагеря Освенцим

В здании длиной в полкилометра немцы установили шахтерские печи, разогреваемые до 800 градусов. Трупы сгорали за восемь минут. К печам вело специально оборудованное помещение с металлическими полами — прибывших людей загоняли сюда под предлогом санитарной обработки, раздевали догола и убивали током высокого напряжения. Затем полы раздвигались — трупы падали на конвейер, ведущий к печам. Обгоревшие останки измельчали и удобряли ими огороды вокруг лагеря.

С особой жестокостью надзиратели расправлялись с пленными солдатами и офицерами Красной армии. В информационном бюллетене политуправления 1-го Украинского фронта, подготовленном на основе показаний бывших заключенных, сообщается, что первые сто советских военнопленных поступили в лагерь 20 сентября 1941-го. После жестокого допроса их всех расстреляли. К началу 1942-го в лагерь доставили около 16 тысяч красноармейцев — в живых через несколько месяцев осталось всего около сотни человек.

© РИА Новости Первые заключенные транспортируются в Освенцим, созданный 27 апреля 1940 года по распоряжению Генриха Гиммлера © РИА Новости Первые заключенные транспортируются в Освенцим, созданный 27 апреля 1940 года по распоряжению Генриха Гиммлера

Замести следы

Немцы пытались скрыть следы своих преступлений: разрушили здание с "конвейером смерти" и другие крематории, сравняли холмы на могилах, уничтожили большинство документов, сожгли архивы, списки и карточки учета заключенных, склады с одеждой и вещами пленных. Около пятидесяти тысяч пленников угнали в Германию, эвакуировали ценности, машины и оборудование.

После освобождения оставшимся в лагере заключенным на первых порах оказывали помощь медицинские службы 106-го и 28-го стрелковых корпусов. Позже в Освенциме организовали терапевтический полевой госпиталь, который возглавила Маргарита Жилинская, до этого работавшая в таком же медучреждении в блокадном Ленинграде.

Судебные процессы над руководителями и надзирателями Освенцима начались еще в 1945-м. Конечно, сотрудники лагеря пытались скрыться. Так, коменданта Рудольфа Хёсса задержали только через год после окончания войны — его приговорили к смертной казни. Суды над другими продолжались вплоть до 1980-х.

Некоторым нацистам все же удалось уйти от правосудия. В частности, наказания избежал врач Йозеф Менгеле, проводивший медицинские эксперименты над узниками лагеря — живыми людьми. В ходе его "опытов" тысячи заключенных погибли мучительной смертью. Менгеле бежал в Латинскую Америку, где жил под вымышленным именем и даже занимался врачебной практикой. "Ангел смерти", как его прозвали заключенные Освенцима, скончался от сердечного приступа в 1979-м.