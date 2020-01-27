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Туризм
2020-01-27T10:38+0300
https://ria.ru/20200127/1563794105.html
Опрос: каждый второй турист ищет билеты и отели, находясь на работе
https://cdn24.img.ria.ru/images/151240/99/1512409972_0:386:7360:4526_1036x0_80_0_0_bca8f7e4f9103e95c9b5fd2f10fe5634.jpg
РИА Новости

Опрос: каждый второй турист ищет билеты и отели, находясь на работе

10:38 27.01.2020
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© Depositphotos / Taras MalyarevichМолодой человек с компьютером
Молодой человек с компьютером
© Depositphotos / Taras Malyarevich
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли они путешествия, находясь на работе, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что каждый второй (49 процентов) во время рабочего дня находит время не только помечтать об отпуске, но и заняться поиском подходящих вариантов отдыха.
Среди них треть (34 процента) отслеживают акции авиакомпаний, четверть (26 процентов) покупают билеты или бронируют отели, а девять процентов успевают читать статьи о путешествиях или следить за постами тревел-блогеров.
Тратят рабочее время на просмотр фотографий из чужих отпусков четыре процента респондентов. А более четверти (27 процентов) признались, что на работе успевают заниматься всем вышеперечисленным.
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