Опрос: каждый второй турист ищет билеты и отели, находясь на работе

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли они путешествия, находясь на работе, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что каждый второй (49 процентов) во время рабочего дня находит время не только помечтать об отпуске, но и заняться поиском подходящих вариантов отдыха.
Среди них треть (34 процента) отслеживают акции авиакомпаний, четверть (26 процентов) покупают билеты или бронируют отели, а девять процентов успевают читать статьи о путешествиях или следить за постами тревел-блогеров.
Тратят рабочее время на просмотр фотографий из чужих отпусков четыре процента респондентов. А более четверти (27 процентов) признались, что на работе успевают заниматься всем вышеперечисленным.
21 апреля 2019, 10:34ТуризмОпрос: туристы рассказали, как они экономят на авиаперелетах