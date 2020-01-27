Опрос: каждый второй турист ищет билеты и отели, находясь на работе

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли они путешествия, находясь на работе, сообщает Туту.ру.

Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что каждый второй (49 процентов) во время рабочего дня находит время не только помечтать об отпуске, но и заняться поиском подходящих вариантов отдыха.

Среди них треть (34 процента) отслеживают акции авиакомпаний, четверть (26 процентов) покупают билеты или бронируют отели, а девять процентов успевают читать статьи о путешествиях или следить за постами тревел-блогеров.