СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета

КАИР, 27 янв - РИА Новости. Три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства Три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства США Багдаде , одна из них поразила ресторан дипмиссии, сообщил телеканал " Аль-Арабия " со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака

Несколькими часами ранее телеканал "ас-Сумария" сообщал, что три реактивных снаряда упали близ "зеленой зоны" Багдада, в которой расположены правительственные учреждения и посольства.

"Зеленая зона" Багдада периодически становится мишенью ракетных обстрелов. В частности, вечером 20 января ракеты упали вблизи американского посольства, тогда обошлось без жертв и разрушений.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.

После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых США считают причастными к организации штурма посольства.