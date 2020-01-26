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СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
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РИА Новости

СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета

23:59 26.01.2020 (обновлено: 00:14 27.01.2020)
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© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
КАИР, 27 янв - РИА Новости. Три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства США в Багдаде, одна из них поразила ресторан дипмиссии, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.
Несколькими часами ранее телеканал "ас-Сумария" сообщал, что три реактивных снаряда упали близ "зеленой зоны" Багдада, в которой расположены правительственные учреждения и посольства.
"Зеленая зона" Багдада периодически становится мишенью ракетных обстрелов. В частности, вечером 20 января ракеты упали вблизи американского посольства, тогда обошлось без жертв и разрушений.
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Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.
После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых США считают причастными к организации штурма посольства.
В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке, которые в Тегеране назвали возмездием за убийство Сулеймани.
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