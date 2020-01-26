Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя главой государства, посетит в понедельник Канаду, а также встретится с премьер-министром и главой МИД страны, говорится в заявлении канадского премьера.
"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил о том, что временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо посетит Канаду 27 января. Лидеры обсудят важность демократии и необходимость соблюдения конституции Венесуэлы", - говорится в сообщении канадского премьера.
Канада призвала к "скорейшему мирному переходу к свободным и справедливым выборам под руководством Венесуэлы". Отмечается также, что в ходе визита Гуаидо встретится с главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.
"Я высоко ценю временного президента Гуаидо за мужество и лидерские качества, которые он продемонстрировал в своем стремлении вернуть демократию в Венесуэлу, и предлагаю (ему – ред.) постоянную поддержку со стороны Канады. Канадцы поддерживают народ Венесуэлы в его стремлении к свободным и честным выборам и основным правам человека", - подчеркнул Трюдо.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим. Испания признала Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы в феврале прошлого года.