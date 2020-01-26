Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лидер венесуэльской оппозиции Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо , незаконно провозгласивший себя главой государства, посетит в понедельник Канаду , а также встретится с премьер-министром и главой МИД страны, говорится в заявлении канадского премьера.

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил о том, что временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо посетит Канаду 27 января. Лидеры обсудят важность демократии и необходимость соблюдения конституции Венесуэлы", - говорится в сообщении канадского премьера.

Канада призвала к "скорейшему мирному переходу к свободным и справедливым выборам под руководством Венесуэлы". Отмечается также, что в ходе визита Гуаидо встретится с главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.

"Я высоко ценю временного президента Гуаидо за мужество и лидерские качества, которые он продемонстрировал в своем стремлении вернуть демократию в Венесуэлу, и предлагаю (ему – ред.) постоянную поддержку со стороны Канады. Канадцы поддерживают народ Венесуэлы в его стремлении к свободным и честным выборам и основным правам человека", - подчеркнул Трюдо.