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В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
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РИА Новости

В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом

23:34 26.01.2020
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© REUTERS / Benoit TessierТуристы в защитных масках в аэропорту
Туристы в защитных масках в аэропорту
© REUTERS / Benoit Tessier
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).
"По состоянию на 26 января 2020 года в четырех штатах (Аризона, Калифорния, Иллинойс, Вашингтон) были подтверждены пять случаев заболевания путешественников из Уханя", - говорится в сообщении.
В CDC добавили, что "внимательно следят за вспышкой респираторных заболеваний, вызванных новым коронавирусом, впервые выявленным в Ухане".
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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