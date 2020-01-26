В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом

Туристы в защитных масках в аэропорту

ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).

"По состоянию на 26 января 2020 года в четырех штатах (Аризона, Калифорния, Иллинойс, Вашингтон) были подтверждены пять случаев заболевания путешественников из Уханя", - говорится в сообщении.

В CDC добавили, что "внимательно следят за вспышкой респираторных заболеваний, вызванных новым коронавирусом, впервые выявленным в Ухане".

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.