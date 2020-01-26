Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал " Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал " Российской газете " глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Парламентарий сообщил, что в первом, сущностном, блоке законопроекта содержатся предложения об изменениях в Конституции, а во втором определяется процедура голосования, порядок подведения итогов и то, какие статьи будут вводиться в действия сразу, а какие позже. Второй блок закона вступит в силу после подписания президентом.

"Сами поправки к Конституции будут введены или не введены в действие — только по итогам общероссийского голосования", — подчеркнул Крашенинников.

Он добавил, что Государственно-правовое управление президента совместно с профильными комитетами парламента заранее готовило поправки к Конституции, так как Владимир Путин допустил изменения в основном законе страны еще на ежегодной пресс-конференции.

Поправки в Конституцию

Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. Поправки должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента и губернаторов, закрепить статус Госсовета.

Важный блок изменений в Конституцию касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов. Кроме того, рабочая группа предложила проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти и затронула тему уважения основных принципов международного права.