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Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
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РИА Новости

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

23:24 26.01.2020 (обновлено: 00:21 27.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Парламентарий сообщил, что в первом, сущностном, блоке законопроекта содержатся предложения об изменениях в Конституции, а во втором определяется процедура голосования, порядок подведения итогов и то, какие статьи будут вводиться в действия сразу, а какие позже. Второй блок закона вступит в силу после подписания президентом.
"Сами поправки к Конституции будут введены или не введены в действие — только по итогам общероссийского голосования", — подчеркнул Крашенинников.
Он добавил, что Государственно-правовое управление президента совместно с профильными комитетами парламента заранее готовило поправки к Конституции, так как Владимир Путин допустил изменения в основном законе страны еще на ежегодной пресс-конференции.
Конституция Российской Федерации
20 января, 21:05
В Госдуме рассказали об изменениях в Конституции

Поправки в Конституцию

Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. Поправки должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента и губернаторов, закрепить статус Госсовета.
Важный блок изменений в Конституцию касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов. Кроме того, рабочая группа предложила проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти и затронула тему уважения основных принципов международного права.
В минувший четверг президентский законопроект о поправках в Конституцию прошел первое чтение в Госдуме.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
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Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбществоПолитика
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