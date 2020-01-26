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В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
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РИА Новости

В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека

23:03 26.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения автомобилей на трассе в Симферопольском районе Крыма, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Сообщение о ДТП на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта в районе седа Новоандреевка Симферопольского района поступило в 20.25 в воскресенье.
"На трассе произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-21099 и Mitsubishi. В результате ДТП три человека получили травмы, не совместимые с жизнью, еще трое травмированы", - сообщили в пресс-службе.
По информации МЧС по республике Крым, сотрудники 31 пожарно-спасательной части 1 ПСО ГУМЧС России по региону с помощью специального аварийно-спасательного оборудования разблокировали трех пострадавших. Все они доставлены в 6-ю городскую больницу Симферополя. Идет расследование причин происшествия.
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МЧС РФКрымРоссияПроисшествия
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