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Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
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РИА Новости

Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД

22:53 26.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что единственным форматом переговоров с США является "группа 5+1" (Франция, Великобритания, Германия, Россия, Китай и США), и потребовал от Америки компенсации за понесенный ущерб в связи с выходом Штатов из СВПД.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на новое соглашение на условиях президента США Дональда Трампа, назвав это "сделкой Трампа".
"Дональд Трамп по-прежнему мечтает о двухсторонней встрече (с Ираном - ред.), чтобы утолить СВОЮ жажду (заключения - ред.) "сделки Трампа". Это принятие желаемого за действительное. Единственное возможное место для проведения переговоров - за столом в формате "группы 5+1", который он покинул, - (также необходимы - ред.) возвращение к положению до 2017 года и компенсация Ирану за убытки", - написал Зариф в Twitter.
Германия, Франция и Великобритания ранее объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаИранСШАВ мире
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