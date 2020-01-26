Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что единственным форматом переговоров с США является "группа 5+1" (Франция, Великобритания, Германия, Россия, Китай и США), и потребовал от Америки компенсации за понесенный ущерб в связи с выходом Штатов из СВПД.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на новое соглашение на условиях президента США Дональда Трампа, назвав это "сделкой Трампа".

"Дональд Трамп по-прежнему мечтает о двухсторонней встрече (с Ираном - ред.), чтобы утолить СВОЮ жажду (заключения - ред.) "сделки Трампа". Это принятие желаемого за действительное. Единственное возможное место для проведения переговоров - за столом в формате "группы 5+1", который он покинул, - (также необходимы - ред.) возвращение к положению до 2017 года и компенсация Ирану за убытки", - написал Зариф в Twitter.

.@realDonaldTrump is still dreaming about a bilateral meeting—to satisfy HIS lust for a "Trump deal". It’s wishful thinking. The only possible venue for talks is at the P5+1 table—which HE left—reverting to pre-2017, AND compensating Iran for damages. — Javad Zarif (@JZarif) 26 января 2020 г.

Германия, Франция и Великобритания ранее объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.