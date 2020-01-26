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Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
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РИА Новости

Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"

22:53 26.01.2020 (обновлено: 22:54 26.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции выяснили, кем является мужчина, который оставил своих детей в аэропорту "Шереметьево", однако его еще не нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Ранее сообщалось, что мужчина, прилетевший в Москву из Хабаровска, оставил в "Шереметьево" двух своих детей - мальчиков 2011 и 2014 годов рождения.
"Сотрудники ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево установили личность мужчины, который по прилёту из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - заявили в пресс-службе.
Дети уже направлены в медучреждение, их отца ищут.
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Вчера, 22:33
Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
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МВД РФМоскваХабаровскШереметьево (аэропорт)Происшествия
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