Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции выяснили, кем является мужчина, который оставил своих детей в аэропорту "Шереметьево", однако его еще не нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Ранее сообщалось, что мужчина, прилетевший в Москву из Хабаровска, оставил в "Шереметьево" двух своих детей - мальчиков 2011 и 2014 годов рождения.
"Сотрудники ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево установили личность мужчины, который по прилёту из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - заявили в пресс-службе.
Дети уже направлены в медучреждение, их отца ищут.