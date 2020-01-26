В Чехии готовы работать с заболевшими коронавирусом людьми

ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. В Чехии все готово для работы с заболевшими коронавирусом людьми, от запуска скрининга в пражском аэропорту до введения круглосуточного дежурства в больницах, занимающихся лечением инфекционных заболеваний, заявил в воскресенье на пресс-конференции в аэропорту Вацлава Гавела глава минздрава республики Адам Войтех.

"Нет никакой необходимости закрывать прямые полеты из КНР в Прагу, как уже предлагают некоторые чешские СМИ, поскольку существует масса иных вариантов для того, чтобы добраться из Китая в нашу страну. Но нами уже приняты все необходимые превентивные меры для выявления заболевших, от выборочного скрининга прибывающих в пражский аэропорт пассажиров до введения круглосуточного дежурства специалистов в больницах, занимающихся лечением инфекционных заболеваний, прежде всего, в пражской больнице Na Bulovce", - сказал министр.

По словам Войтеха, чешские медики находятся в постоянном контакте с международными и европейскими организациями здравоохранения, с коллегами в соседних странах, чтобы иметь возможность вовремя получить информацию о ситуации с распространением коронавируса и принять встречные меры в республике.

Как сообщил глава минздрава, контроль за главной группой риска, прибывающими из КНР пассажирами, начинается с работы экипажей летающих на маршрутах КНР-Чехия самолетов, которые сообщают в Прагу о пассажирах с возможными признаками заболевания коронавирусом, тем же самым занимаются также работники пражского аэропорта, а также включена система технического скрининга пассажиров. В результате, уже в воскресенье были получены сообщения о трех прилетевших пассажирах якобы с подобными признаками, они были направлены к медикам, но проведенное обследование не подтвердило опасения.

Как сообщил на пресс-конференции гендиректор пражского аэропорта Вацлав Ржегорж, из КНР в Прагу летают четыре китайские авиакомпании, которые имеют в целом девять рейсов в неделю. Ежедневно пражским аэропортом Вацлава Гавела пользуются 49 тысяч пассажиров.

Ранее МИД Чехии подтвердил, что в больнице во вьетнамском городе Дананге в воскресенье был госпитализирован с подозрением на заболевание коронавирусом гражданин Чехии. Как сообщил, выступая по Чешскому ТВ, замглавы посольства Чехии во Вьетнаме Лукаш Мусил, данная больница не имеет оборудования для проверки соответствия анализов заболевшего чеха признакам коронавируса, поэтому сделанные тесты отправлены в другой город, их результаты станут известны через 2-3 дня.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.