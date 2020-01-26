Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратится за содействием в поисках родственников двух мальчиков, оставленных в аэропорту Шереметьево, к коллеге в Хабаровском крае.
Ранее в пресс-службе авиагавани сообщили, что сотрудники "Шереметьево-Безопасность" обнаружили в терминале D двоих детей без сопровождения. Установлено, что мальчики являются родными братьями. Они прилетели в сопровождении отца рейсом авиакомпании "Россия" из Хабаровска в 12:56.
"В одном из терминалов аэропорта Шереметьево были обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую предположительно оставил их отец. В ней он, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта. В настоящее время ведется его розыск. Мы будем обращаться за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Хабаровском крае за содействием в поисках родственников", - сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, которую цитирует пресс-служба.
Ранее в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО рассказали, что мальчики 2011 и 2014 года рождения находятся в подразделении по делам несовершеннолетних транспортной полиции, позже их направят в медучреждение.