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Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
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РИА Новости

Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"

22:33 26.01.2020 (обновлено: 22:34 26.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратится за содействием в поисках родственников двух мальчиков, оставленных в аэропорту Шереметьево, к коллеге в Хабаровском крае.
Ранее в пресс-службе авиагавани сообщили, что сотрудники "Шереметьево-Безопасность" обнаружили в терминале D двоих детей без сопровождения. Установлено, что мальчики являются родными братьями. Они прилетели в сопровождении отца рейсом авиакомпании "Россия" из Хабаровска в 12:56.
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"В одном из терминалов аэропорта Шереметьево были обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую предположительно оставил их отец. В ней он, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта. В настоящее время ведется его розыск. Мы будем обращаться за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Хабаровском крае за содействием в поисках родственников", - сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, которую цитирует пресс-служба.
Ранее в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО рассказали, что мальчики 2011 и 2014 года рождения находятся в подразделении по делам несовершеннолетних транспортной полиции, позже их направят в медучреждение.
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Вчера, 20:57
Полиция начала розыск бросившего детей в "Шереметьево" мужчины
22760187
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Ксения МишоноваМоскваХабаровскШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
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