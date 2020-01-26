Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"

"В одном из терминалов аэропорта Шереметьево были обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую предположительно оставил их отец. В ней он, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта. В настоящее время ведется его розыск. Мы будем обращаться за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Хабаровском крае за содействием в поисках родственников", - сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, которую цитирует пресс-служба.