Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Иссахар

"Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в в РФ оказали Нааме помощь в составлении ходатайства о помиловании. Т. Н. Москалькова намерена поддержать ходатайство в адрес президента", - говорится в сообщении.

Иссахар осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша.