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Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Иссахар
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РИА Новости

Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Иссахар

22:16 26.01.2020 (обновлено: 22:18 26.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена поддержать ходатайство о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, направленное в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Ранее израильтянка Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков, попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании.
"Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в в РФ оказали Нааме помощь в составлении ходатайства о помиловании. Т. Н. Москалькова намерена поддержать ходатайство в адрес президента", - говорится в сообщении.
Иссахар осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша.
Израильтянка Наама Иссахар
Вчера, 20:30
Прошение Иссахар передадут в комиссию по помилованию 27 января
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Наама ИссахарТатьяна МоскальковаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Как видно девушка завоевала даже симпатии российской чиновницы. Молодец!
26 января, 22:23
Анна Егорова
2210013
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