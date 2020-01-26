Посол Германии оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Оттепель" во взаимоотношениях между Москвой и Берлином пока не наступила, однако Германия надеется, что сторонам удастся разрешить существующие разногласия и восстановить прежний уровень доверия, заявил в интервью газете "Коммерсант" посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.
"Оттепелью" я бы это не назвал, до этого мы пока не дошли. Речь о необходимости совместно продвигаться по конкретным темам", - заявил посол.
Он отметил, что отношения между нашими двумя странами остаются "достаточно насыщенными" во многих областях, включая экономику, науку, культуру и межобщественные связи. "В сфере политики мы сейчас сконцентрированы на конкретных темах, по которым наши правительства – России и Германии – считают необходимым прагматичное сотрудничество", - сказал фон Гайр.
Дипломат также напомнил о тесном личном контакте между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По его словам, лидеры двух стран "очень часто общались между собой" по телефону за последние годы, когда возможность проведения личных контактов была ограничена.
"Они постоянно на связи по определенным вопросам", - подчеркнул фон Гайр.
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Вместе с тем, он выразил уверенность, что для возвращения к прежней структуре взаимоотношений в области политики, вплоть до межгосударственных консультаций, время еще не пришло.
"Пока у нас есть слишком много сложных тем, по которым у нас различные, а кое-где и противоположные точки зрения. Но я надеюсь, что мы сможем восстановить доверие и снять разногласия, тем самым позволяя потенциалу нашего взаимодействия раскрыться в полной мере", - сказал немецкий дипломат.
"Когда мы много и открыто говорим друг с другом, это помогает. И я говорю не только о двустороннем формате. Все-таки германская внешняя политика это еще и часть внешней политики ЕС", - напомнил посол.
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