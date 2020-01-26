Посол Германии оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Оттепель" во взаимоотношениях между Москвой и Берлином пока не наступила, однако Германия надеется, что сторонам удастся разрешить существующие разногласия и восстановить прежний уровень доверия, заявил в интервью газете "Оттепель" во взаимоотношениях между Москвой и Берлином пока не наступила, однако Германия надеется, что сторонам удастся разрешить существующие разногласия и восстановить прежний уровень доверия, заявил в интервью газете "Коммерсант" посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр

"Оттепелью" я бы это не назвал, до этого мы пока не дошли. Речь о необходимости совместно продвигаться по конкретным темам", - заявил посол.

Он отметил, что отношения между нашими двумя странами остаются "достаточно насыщенными" во многих областях, включая экономику, науку, культуру и межобщественные связи. "В сфере политики мы сейчас сконцентрированы на конкретных темах, по которым наши правительства – России и Германии – считают необходимым прагматичное сотрудничество", - сказал фон Гайр.

Дипломат также напомнил о тесном личном контакте между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель . По его словам, лидеры двух стран "очень часто общались между собой" по телефону за последние годы, когда возможность проведения личных контактов была ограничена.

"Они постоянно на связи по определенным вопросам", - подчеркнул фон Гайр.

Вместе с тем, он выразил уверенность, что для возвращения к прежней структуре взаимоотношений в области политики, вплоть до межгосударственных консультаций, время еще не пришло.

"Пока у нас есть слишком много сложных тем, по которым у нас различные, а кое-где и противоположные точки зрения. Но я надеюсь, что мы сможем восстановить доверие и снять разногласия, тем самым позволяя потенциалу нашего взаимодействия раскрыться в полной мере", - сказал немецкий дипломат.