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Франция эвакуирует своих граждан из Уханя
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РИА Новости

Франция эвакуирует своих граждан из Уханя

22:16 26.01.2020
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© REUTERS / StringerСотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
© REUTERS / Stringer
ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Власти Франции приняли решение о возвращении всех желающих граждан страны из китайского Уханя, сообщает в субботу портал France Info со ссылкой на французский Минздрав.
В связи с эпидемией коронавируса в стране в настоящее время выезд из этого города запрещен.
"Премьер-министр решил репатриировать всех желающих этого французов из Уханя во Францию, это будет в середине недели, по согласованию с китайскими властями", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен пояснила, что "репатриированные граждане будут в течение 14 дней находиться под контролем".
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