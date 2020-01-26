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Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
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РИА Новости
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Умер настоятель храма Святого Феодора Студита в Москве, протоиерей Всеволод Чаплин.
2020-01-26T21:58+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=54999612&type=mp4
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Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

21:58 26.01.2020
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Умер настоятель храма Святого Феодора Студита в Москве, протоиерей Всеволод Чаплин.
Всеволод Чаплин родился в 1968 году. В 1990-м окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию. С 2009 по 2015-й отец Чаплин был спикером практически всей Русской православной церкви. Был автором и ведущим на радио и ТВ, писал книги. Ему был 51 год.
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Новости - Религия и мировоззрениеВсеволод ЧаплинМоскваВидеоОбщество
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