Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Всеволод Чаплин родился в 1968 году. В 1990-м окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию. С 2009 по 2015-й отец Чаплин был спикером практически всей Русской православной церкви. Был автором и ведущим на радио и ТВ, писал книги. Ему был 51 год.