Глава ВОЗ посетит Китай для обсуждения ситуации вокруг коронавируса

Он указал также, что специалисты организации работают круглосуточно “для поддержки Китая и его населения в это сложное время”. При этом ВОЗ находится в тесном контакте с теми странами, которые затронула вспышка заболевания. Организация задействовала “глобальную сеть экспертов", "быстро разработала рекомендации для стран всего мира” и работает, “чтобы привести в действие системы реагирования на коронавирус”.