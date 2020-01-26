Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган

КРАСНОДАР/ВОЛГОГРАД, 26 янв — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по проблеме мусорного полигона в Белореченске упомянул Мамаев курган как фигуру речи, но он не сравнивал памятное для россиян место с полигоном ТКО, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Ранее волгоградские СМИ сообщили о недовольстве местных жителей высказыванием Кондратьева на совещании по проблеме Белореченского мусорного полигона. Глава региона якобы сравнил его с Мамаевым курганом. Сообщалось также о планах одного из активистов подать на Кондратьева в суд из-за этих слов. В свою очередь, член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Армен Оганесян заявил, что Кондратьев должен "публично извиниться перед всеми ветеранами, перед всеми народами, которые участвовали в Великой Отечественной войне", из-за сравнения кучи мусора с Мамаевым курганом, которое, как он утверждает, вызвало негативную реакцию в Волгограде. Оганесян также отметил, что если губернатор не извинится, то он обратится к президенту из-за возникшей ситуации, в худшем случае Огонесян намерен действовать через суд.

"К сожалению, каждый слышит то, что хочет слышать. Губернатор использовал выражение Мамаев курган лишь как фигуру речи, чтобы подчеркнуть масштаб и высоту полигона. Вы знаете, Мамаев курган существовал как географический объект и до Великой Отечественной войны и считался одним из знаковых мест на юге страны. Поэтому глава региона использовал это выражение исключительно в этом контексте. Святым и почитаемым местом Мамаев курган стал уже после ожесточенных боев. Губернатор относится с большим трепетом и искренним уважением к подвигу наших солдат, павших в годы войны, и никогда не сравнивал памятное, святое для всех россиян место с полигоном ТБО", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Краснодарского края.